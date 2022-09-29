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29 сентября, 15:33

Дом футболиста "Ливерпуля" ограбили в тот момент, когда в нём находились игрок и его семья

Грабители ворвались в особняк полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена в городе Уилмслоу в графстве Чешир, похитив ценные вещи и украшения. Об этом сообщает The Sun.

В момент преступления в доме находились невеста футболиста, певица Перри Эдвардс, и их годовалый ребёнок. Никто из них не только не пострадал, но и не заметил вторжения злоумышленников.

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Отметим, что рядом с Окслейд-Чемберленом в Уилмслоу проживают защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан, бывший тренер команды Алекс Фергюсон и голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон.

29-летний хавбек выступает в составе "Ливерпуля" с 2017 года. До этого Окслейд-Чемберлен играл за "Саутгемптон" и лондонский "Арсенал". В сборной Англии он провёл 35 матчей и забил семь голов.

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ФК "Ливерпуль"

Роман Фейгин

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