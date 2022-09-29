Дом футболиста "Ливерпуля" ограбили в тот момент, когда в нём находились игрок и его семья
Грабители ворвались в особняк полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена в городе Уилмслоу в графстве Чешир, похитив ценные вещи и украшения. Об этом сообщает The Sun.
В момент преступления в доме находились невеста футболиста, певица Перри Эдвардс, и их годовалый ребёнок. Никто из них не только не пострадал, но и не заметил вторжения злоумышленников.
Отметим, что рядом с Окслейд-Чемберленом в Уилмслоу проживают защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан, бывший тренер команды Алекс Фергюсон и голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон.
29-летний хавбек выступает в составе "Ливерпуля" с 2017 года. До этого Окслейд-Чемберлен играл за "Саутгемптон" и лондонский "Арсенал". В сборной Англии он провёл 35 матчей и забил семь голов.
ФК "Ливерпуль"