ЦБ вновь ограничил переводы за границу для нерезидентов из недружественных стран
Центробанк РФ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года, срок их действия увеличили на шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как уточнили в Центральном банке, такое решение принято для поддержания финансовой стабильности.
Ранее Лайф рассказывал, что Центробанк и Минфин РФ согласовали проект закона о трансграничных расчётах криптовалютой. В документе прописываются возможности приобретения цифровых денег, а также рассказывается, что можно с ними делать.
LIFE / Александр Шалгин