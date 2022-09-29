ЦБ вновь ограничил переводы за границу для нерезидентов из недружественных стран

Центробанк РФ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года, срок их действия увеличили на шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.