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29 сентября, 15:35

ЦБ вновь ограничил переводы за границу для нерезидентов из недружественных стран

Центробанк РФ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года, срок их действия увеличили на шесть месяцев. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как уточнили в Центральном банке, такое решение принято для поддержания финансовой стабильности.

Меняются условия получения наличных: Что нужно учесть при расчётах в рублях, долларах и евро

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Ранее Лайф рассказывал, что Центробанк и Минфин РФ согласовали проект закона о трансграничных расчётах криптовалютой. В документе прописываются возможности приобретения цифровых денег, а также рассказывается, что можно с ними делать.

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LIFE / Александр Шалгин

Варвара Романова

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