Меняются условия получения наличных: Что нужно учесть при расчётах в рублях, долларах и евро Банки могут устанавливать пониженный курс при выдаче валюты. При этом спрос на наличные деньги растёт. Какие появились особенности при снятии и расчёте наличными и каких новшеств можно ожидать. 26 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

За пятницу и выходные на 114 млрд рублей вырос объём наличных в обращении. Это говорит о росте спроса на них со стороны банков, а следовательно, населения и бизнеса. Такова статистика Центробанка.

Крупные девелоперские компании в свою очередь зафиксировали на рынке недвижимости рост покупателей с наличными деньгами. Интересуются они жильём не только в своём городе, но и в других регионах. Всё это говорит о потенциальном росте числа операций с наличными по разным направлениям. Тем не менее не всё так просто. Особенно если речь касается наличных не в рублях, а в валюте.

До недавнего времени при выдаче валюты действовало такое правило Центробанка: доллары и евро, зачисленные на счёт с 9 марта до 9 сентября 2022 года, выдаются в рублях по курсу банка. Впрочем, сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.

— Теперь порядок немного поменялся. Кредитные организации могут выдавать клиентам наличные с валютных счетов и вкладов, зачисленные с 9 сентября, в рублях по курсу банка. Он может быть ниже, чем у ЦБ, то есть клиент может понести потери, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам, такая практика — часть вынужденной политики ЦБ России и банков по ограничению использования иностранных валют в наличном обороте. Это связано не только с физической нехваткой купюр из-за резкого снижения их поступления в страну.

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— Задача стоит шире: сократить в целом стремление и возможности людей покупать наличную валюту. Речь не только о дедолларизации, но о всемерной "рублизации" внутреннего оборота. Во многом это обусловлено токсичностью валют недружественных стран из-за рисков блокировки счетов, ограничений на переводы. Причём риски не только банковские, но и клиентские. И решение ЦБ, таким образом, выступает и предохранительной мерой для уменьшения опасности потерь клиентов, что в целом в их интересах. Таким образом, держать такую валюту на счетах становится опасно, — добавил Марк Гойхман.

Для счетов, открытых ранее, действуют те же ограничения: может быть снято 10 тысяч долларов (при этом действует курс ЦБ), остальное — в рублях по курсу на обозначенную дату. Об этом рассказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Приобретать же наличную валюту за рубли сейчас намного дороже и труднее, чем, например, в феврале. В частности, 26 сентября при курсе ЦБ РФ 58,1 рубля за доллар цена продажи наличных долларов в банках Москвы составляет 67–70 рублей. Приобретать их есть смысл, считает Марк Гойхман, только в расчёте на длительный срок. Есть вероятность, что в течение года курс достигнет 70–75 рублей.

Если же в сбережениях уже есть наличная валюта, стоит её держать. В этом случае ведь нет комиссий и рисков блокировки счетов, принудительно низкого курса конвертации. А перспективы роста курса валют высоки, в отличие от, например, акций или облигаций. Повысилась и вероятность усиления инфляции, чему традиционно и пытается противодействовать население, покупая валюту.

— Что можно сделать для преодоления данных рисков многим россиянам, у которых доллары и евро застряли на счетах в банках? Снять их наличными практически нельзя. Но, конечно, они не потеряны. Есть следующие возможности. Например, перевести долларовые средства с российского счёта на зарубежный свой или доверенного лица, родственника. Если, конечно, такие счета есть или их можно открыть и если ваш банк может провести такие платежи. Это необязательно счёт в западном дальнем зарубежье, с которым как раз с большой вероятностью возникнут проблемы. Но, например, в Казахстане, Армении или в ставшими популярными для финансовых целей у россиян ОАЭ сделать это можно. С таких счетов можно и инвестировать в валютные финансовые активы, не опасаясь также санкционной блокировки, — пояснил Марк Гойхман.

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Ещё вариант, если нет возможности использовать зарубежные счета, — просто перевести безналичные доллары или евро в другие, менее токсичные, валюты. Если уж ЦБ и банки стимулируют это. Популярен стал, например, китайский юань или гонконгский доллар. Сделать такую рокировку Марк Гойхман рекомендует через брокерский счёт покупки и продажи валют на Мосбирже — по биржевым котировкам, у тех финансовых структур, которые предоставляют такие возможности.

Наконец, таким же образом можно продать доллары и евро за рубли с брокерского счёта по безналичному биржевому курсу, а не по курсу банка. Получить российскую валюту и использовать уже рублёвые инструменты. Но вероятность ослабления рубля в перспективе высока. И нужно решить для себя, что более приемлемо: риски потерь от снижения курса или риски заморозки валюты на счетах.

— В расчётах наличными изменений не произошло: в нашей стране средством платежа является рубль — национальная валюта (как в наличной, так и в безналичной форме). Плюс в том, чтобы вместо счёта держать наличные на руках, только в одном: нет опасности, что в результате санкций или ограничений размещённые на счёте средства станут недоступными. Именно этого опасались граждане, которые в последнее время стали активно снимать и рубли, и валюту со счетов, — отметил Фёдор Сидоров.

Впрочем, экономисты считают, что забирать деньги из банков сейчас никакой необходимости нет. Это касается в том числе и рублей. Никаких проблем с выдачей российской валюты не было и не предвидится. Если же хочется найти альтернативу хранению денег на счетах, то она есть.

— В принципе, инвестиции в производство сейчас весьма популярны в России и многие частные инвесторы интересуются этим направлением. Но инвестирование в предприятия требует определённых знаний и навыков. Для обычных граждан, желающих вложить средства с наименьшими рисками, этот вариант потребует определённой подготовки. Классическими направлениями для неквалифицированных инвесторов в России традиционно являются недвижимость и драгметаллы, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

К слову, отметил эксперт, сейчас серебро торгуется на достаточно низких отметках, чем пользуется немало граждан. Также на сегодняшний день рынок недвижимости выглядит вполне стабильно и комфортно с точки зрения ставок, акций и специальных условий. Первичный рынок по-прежнему предлагает широкий спектр возможностей для льготного ипотечного кредитования, а вторичка постепенно входит в коридор адекватных ценовых значений.

Фото © Shutterstock Храните ли вы деньги наличными? 0 Да, только наличными и храню Да, но лишь небольшую часть Нет, вообще не держу наличных Нет, но собираюсь снять часть денег наличными

Авторы Нина Важдаева