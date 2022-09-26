С 1 января изменятся форма, порядок и суммы социальных выплат: Кому сделают прибавку и на сколько С 1 января ожидаются очень серьёзные изменения, связанные с социальными выплатами. Кого они затронут и какие документы нужно оформить льготникам? 25 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

С 1 января 2023 года федеральные льготники будут получать набор социальных услуг в новой форме. Это касается тех, кто решил изменить способ выдачи НСУ. Существует два варианта получения набора социальных услуг: в натуральном виде и в денежном эквиваленте, который составляет 1313,44 рубля. Один из них федеральные льготники должны выбрать до 1 октября. Соответствующее заявление требуется подать в ПФР, где его рассмотрят и изменят форму получения НСУ с 1 января.

Кстати, если человек не хочет ничего менять, то ему подавать заявление не нужно. Форма получения НСУ автоматически продлится на следующий год.

С 1 января 2023 года планируется ввести универсальное пособие для нуждающихся семей с детьми от 0 до 17 лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Также это подтверждает Минтруд.

— Сейчас есть выплаты для женщин, которые встали в ранние сроки беременности на учёт, пособие для неработающих граждан до полутора лет без учёта доходов, выплата до трёх лет на первого и второго ребёнка, родившегося с 1 января 2018 года, выплата от трёх до семи лет и от восьми до семнадцати лет. Эти выплаты, кроме пособия до полутора лет, назначаются с учётом доходов семьи. Они могут составлять 50%, 70% и 100% прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Все эти выплаты назначают разные ведомства: органы социальной защиты населения и территориальные органы ПФР, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Она пояснила, что универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Также будет введено дополнительное направление использования средств материнского капитала. Семьи с детьми, у которых доход ниже двух прожиточных минимумов на одного человека, смогут оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребёнка вне зависимости от очерёдности рождения ребёнка без комплексной оценки нуждаемости.

— Сейчас такую выплату могут получать семьи на второго ребёнка, родившегося с 1 января 2018 года. То есть родители, которые являются малоимущими, имеющие детей до трёх лет, будут получать выплату на детей из бюджета вне зависимости от очерёдности рождения ребёнка. При этом семьи смогут получать одновременно и две выплаты: из бюджета и из средств материнского капитала. С 1 января 2023 года данные выплаты, как сообщает Минтруд РФ, будут выплачиваться Социальным фондом России. Пока нет утверждённого порядка назначения выплат. После того как правительство подготовит соответствующее постановление, будет понятно, как это единое пособие будет назначаться, — добавила Оксана Красовская.

Средний размер универсального пособия на одного ребёнка по России составит 7 тысяч рублей, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей. Его размер будет зависеть от нуждаемости семьи.

— Также планируется увеличить МРОТ по России до 16 242 рублей, а прожиточный минимум на душу населения — до 14 375 рублей. Проекты соответствующих законов уже поддержаны на заседании правительства и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета. От этих величин зависят не только зарплаты, но и многие социальные выплаты, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Напомним, что с 1 июня 2022 года МРОТ, прожиточный минимум, а также страховые и социальные пенсии выросли на 10%. С 1 января 2023 года МРОТ повысят еще на 6,3%, а прожиточный минимум — на 3,3%. Соответственно, в годовом выражении МРОТ увеличат на 16,9%, а прожиточный минимум — на 13,6%. Это больше прогнозируемой инфляции, которая составит 12,4%.

С 1 января планируется также повысить пенсии на 4,8%. После индексации среднегодовой размер пенсий к концу 2023 года должен вырасти почти до 22 тысяч рублей. Впрочем, точная сумма прибавки пока не утверждена. Она будет известна ближе к концу года.

Фото © Shutterstock Ожидаете ли вы прибавки к социальным выплатам? 0 Да, это необходимо Нет, я не льготник

Авторы Нина Важдаева