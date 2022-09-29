Финская лыжная ассоциация инициирует исключение россиян из совета FIS

Финская лыжная ассоциация в ходе ближайших заседаний комитетов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) поднимет вопрос об исключении из их состава представителей России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Исключение России и Белоруссии нужно распространить не только на спортсменов, но и на представительский и попечительский советы FIS. Мы обязательно поднимем этот вопрос на заседании в Цюрихе и потребуем отстранить представителей этих стран", — заявил исполнительный директор Финской лыжной ассоциации Исмо Хямяляйнен.