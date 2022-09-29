Финская лыжная ассоциация инициирует исключение россиян из совета FIS
Финская лыжная ассоциация в ходе ближайших заседаний комитетов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) поднимет вопрос об исключении из их состава представителей России. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Исключение России и Белоруссии нужно распространить не только на спортсменов, но и на представительский и попечительский советы FIS. Мы обязательно поднимем этот вопрос на заседании в Цюрихе и потребуем отстранить представителей этих стран", — заявил исполнительный директор Финской лыжной ассоциации Исмо Хямяляйнен.
На прошлой неделе генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что российские лыжники могут вернуться на международные старты, в том числе на Кубок и чемпионат мира, уже в декабре этого года. Окончательное решение должно быть принято в конце октября.
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