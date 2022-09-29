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Опубликовано 29 сентября 2022, 16:26

Улицу во Львове назвали в честь "правосека" с позывным Хаммер

Во Львове улицу Короленко переименовали в честь местного ликвидированного националиста Бобанича

Во Львове улицу имени русского писателя и публициста Владимира Короленко переименовали в честь одного из вожаков "Правого сектора"* Тараса Бобанича (позывной Хаммер), ликвидированного под Изюмом в апреле. Об этом сообщил в четверг замглавы городской администрации Андрей Москаленко.

Новое название также получила улица имени композитора Петра Чайковского — её "дерусифицировали", назвав в честь украинского композитора Мирослава Скорика. Всего же новые названия по решению Львовского горсовета получили восемь улиц, расположенных преимущественно в центре города.

"К примеру, улица Владимира Короленко, где расположен кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата, переименована в честь погибшего руководителя "Правого сектора" Львовщины Тараса Бобанича", — приводит слова Москаленко украинское издание Zaxid.net

МО РФ: Российский спецназ ликвидировал одного из лидеров "Правого сектора"
МО РФ: Российский спецназ ликвидировал одного из лидеров "Правого сектора"

Напомним, что Бобанич был лидером Львовской неонацистской группировки, в "Правый сектор" вступил в ноябре 2013 года, с 2019-го занимал должность заместителя командира группировки по вопросам деятельности резервных подразделений. Бобанич являлся одним из идеологов так называемой теории превосходства украинской расы, принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Украины. В начале апреля 2022 года был ликвидирован группой российского спецназа в пяти километрах от города Изюма.

* Запрещённая в РФ экстремистская организация

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Марина Калегина
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