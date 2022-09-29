Посольство Италии посоветовало соотечественникам покинуть Россию
Посольство Италии в Москве рекомендовало соотечественникам покинуть Россию, если пребывание здесь не продиктовано необходимостью.
"В связи с последними событиями на международной арене и возрастающими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией соотечественникам в РФ рекомендуется подумать о необходимости своего пребывания и, если [такой необходимости] нет, покинуть страну", — говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее с аналогичным призывом к своим гражданам выступило Посольство США в Москве. Американцам не советуют посещать РФ, а тем, кто проживает в России или путешествует по ней, рекомендуют немедленно покинуть страну, "пока ещё остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок".
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