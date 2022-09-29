Посольство Италии посоветовало соотечественникам покинуть Россию

Посольство Италии в Москве рекомендовало соотечественникам покинуть Россию, если пребывание здесь не продиктовано необходимостью.

"В связи с последними событиями на международной арене и возрастающими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией соотечественникам в РФ рекомендуется подумать о необходимости своего пребывания и, если [такой необходимости] нет, покинуть страну", — говорится в заявлении дипмиссии.