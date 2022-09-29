НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 сентября, 16:12

Посольство Италии посоветовало соотечественникам покинуть Россию

Посольство Италии в Москве рекомендовало соотечественникам покинуть Россию, если пребывание здесь не продиктовано необходимостью.

"В связи с последними событиями на международной арене и возрастающими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией соотечественникам в РФ рекомендуется подумать о необходимости своего пребывания и, если [такой необходимости] нет, покинуть страну", — говорится в заявлении дипмиссии.

Алла Пугачёва собрала детей и спешно покинула Россию

Алла Пугачёва собрала детей и спешно покинула Россию

Ранее с аналогичным призывом к своим гражданам выступило Посольство США в Москве. Американцам не советуют посещать РФ, а тем, кто проживает в России или путешествует по ней, рекомендуют немедленно покинуть страну, "пока ещё остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок".

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Италия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров