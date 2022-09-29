Алла Пугачёва собрала детей и спешно покинула Россию
Народная артистка СССР Алла Пугачёва улетела из России в Израиль вместе с младшими детьми Гарри и Лизой. Об этом сообщает газета "Известия".
Журналисты выследили автомобиль Примадонны и проводили до Внуково-3. Это крупнейший центр бизнес-авиации в России. Как утверждается, обратных билетов у Пугачёвой и её детей нет. Вернётся ли певица на родину и когда, неизвестно.
Алла Пугачёва собрала детей и спешно покинула Россию. Видео © Telegram / iz.ru
Напомним, певица Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин* вместе с детьми уехали в Израиль после начала спецоперации на Украине. Сама Примадонна опровергала слухи о том, что семья эмигрировала. Алла Борисовна уверждала, что вместе с мужем и наследниками отправилась на отдых и лечение. При этом Галкин не раз резко критиковал в Сети действия России в Незалежной, а позднее был признан физлицом-иноагентом. Пугачёва вернулась в РФ в августе, пообещав навести "порядок в головах.
*Включён в реестр физлиц-иноагентов.
Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов