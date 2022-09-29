Алла Пугачёва собрала детей и спешно покинула Россию

Народная артистка СССР Алла Пугачёва улетела из России в Израиль вместе с младшими детьми Гарри и Лизой. Об этом сообщает газета "Известия" .

Журналисты выследили автомобиль Примадонны и проводили до Внуково-3. Это крупнейший центр бизнес-авиации в России. Как утверждается, обратных билетов у Пугачёвой и её детей нет. Вернётся ли певица на родину и когда, неизвестно.