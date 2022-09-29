НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 сентября, 11:44

Семенович "ни горячо ни холодно" от признания угрозой нацбезопасности Украины

Директор Семенович рассказал о реакции певицы на признание угрозой нацбезопасности Украины

Певица Анна Семенович не изменит взглядов и продолжит поддерживать Россию даже после признания угрозой нацбезопасности Украины. Об этом заявил концертный директор исполнительницы Владимир Цапин в беседе с изданием "Абзац".

"Сделали и сделали. Это их политика и их мнение. Пусть делают, что хотят. На взгляды Анны это никак не повлияет. Нам ни горячо ни холодно от этого решения", — сказал он.

7 пикантных фото Анны Семенович, которой есть чем "грозить безопасности" украинских семей

7 пикантных фото Анны Семенович, которой есть чем "грозить безопасности" украинских семей

Напомним, накануне стало известно, что Анну Семенович на Украине признали угрозой нацбезопасности. С 26 сентября артистке запрещён въезд в страну.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров