Семенович "ни горячо ни холодно" от признания угрозой нацбезопасности Украины
Директор Семенович рассказал о реакции певицы на признание угрозой нацбезопасности Украины
Певица Анна Семенович не изменит взглядов и продолжит поддерживать Россию даже после признания угрозой нацбезопасности Украины. Об этом заявил концертный директор исполнительницы Владимир Цапин в беседе с изданием "Абзац".
"Сделали и сделали. Это их политика и их мнение. Пусть делают, что хотят. На взгляды Анны это никак не повлияет. Нам ни горячо ни холодно от этого решения", — сказал он.
Напомним, накануне стало известно, что Анну Семенович на Украине признали угрозой нацбезопасности. С 26 сентября артистке запрещён въезд в страну.
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ТАСС / Вадим Тараканов