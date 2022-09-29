Семенович "ни горячо ни холодно" от признания угрозой нацбезопасности Украины

Певица Анна Семенович не изменит взглядов и продолжит поддерживать Россию даже после признания угрозой нацбезопасности Украины. Об этом заявил концертный директор исполнительницы Владимир Цапин в беседе с изданием "Абзац" .

"Сделали и сделали. Это их политика и их мнение. Пусть делают, что хотят. На взгляды Анны это никак не повлияет. Нам ни горячо ни холодно от этого решения", — сказал он.