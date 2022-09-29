В Европарламенте начали догадываться, что Запад перегибает палку по отношению к РФ
Евродепутат Мариани высмеял обвинения Запада в адрес РФ из-за ЧП на "Северных потоках"
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани высмеял обвинения в адрес России из-за ЧП на "Северных потоках". В соцсетях парламентарий намекнул, что западная пропаганда зашла слишком далеко, постоянно обвиняя Москву в "самообстрелах".
"Россия всё-таки странная страна. Их армия бомбит себя, когда захватывает атомную электростанцию. И сама разрушает собственный газопровод, вместо того чтобы просто перекрыть кран, как это делала уже несколько раз. Странно, не правда ли?" — иронизирует европейский политик.
Большинство пользователей поддержали Мариани, заметив, что сейчас на Западе "модно обвинять РФ во всех бедах". Многие открыто заявили, что считают ответственными за диверсию на двух газопроводах именно США.
Напомним: ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Позже оказалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". Это произошло в результате разрушений, которые, по данным компании Nord Stream AG, носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа из трубопроводов. В РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках".
ТАСС / dpa / picture-alliance / Stefan Sauer