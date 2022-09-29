В Европарламенте начали догадываться, что Запад перегибает палку по отношению к РФ

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани высмеял обвинения в адрес России из-за ЧП на "Северных потоках". В соцсетях парламентарий намекнул, что западная пропаганда зашла слишком далеко, постоянно обвиняя Москву в "самообстрелах".

"Россия всё-таки странная страна. Их армия бомбит себя, когда захватывает атомную электростанцию. И сама разрушает собственный газопровод, вместо того чтобы просто перекрыть кран, как это делала уже несколько раз. Странно, не правда ли?" — иронизирует европейский политик.