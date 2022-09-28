7 пикантных фото Анны Семенович, которой есть чем "грозить безопасности" украинских семей

Свободная женщина всегда в поиске, как бы ни пыталась убедить окружающих в обратном. Вот и фото в соцсетях Анны Семенович раз от раза всё горячее. Не потому ли бывшую "блестящую" признали угрозой национальной безопасности Украины? Смеем предположить, что СБУ обеспокоена за сохранность украинских семей. Семенович — из тех женщин, кто купается во внимании и комплиментах мужчин, в том числе и тех, что проживают в Незалежной.

Семенович 44 года, но замужем она никогда не была. Анна утверждает, что предложение руки и сердца получала неоднократно, но всегда отвечала отказом, поскольку не видела совместного будущего. У Семенович нет детей, но мечту стать мамой звезда не оставляет — даже заморозила яйцеклетки.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

Чем Семенович покоряет кавалеров помимо вокальных данных? Милым личиком, ну и, конечно, очень и очень крупным бюстом. Как утверждает певица, размер 5,5 — наследственность, а не результат манипуляций хирурга.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

Артистка делится с поклонниками подробностями личной жизни, без стеснения рассказывает, как улучшает себя: например, показывала видео сразу после липосакции зоны подбородка. А ещё даёт дельные советы: "Как только ты расслабляешься и отпускаешь ситуацию, принимая любой вариант развития событий, с тобой происходит лучший ❤️".

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

На какие только ухищрения Семенович не идёт, чтобы получить побольше лайков и собрать комментариев! Но черту не переступает: откровенные съёмки, которыми она не брезговала на пике популярности, остались в прошлом.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

Сейчас Анна без стеснения демонстрирует грудь и тело, но всё прикрыто и смотрится цивильно. Подписчики на комплименты не скупятся, некоторые не сдерживаются: "Очень сексуальная девушка 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💯", "Хочу тебя😏", "Секси😍👍", "Ради того, чтобы переспать с ней, я бы бросил и детей, и жену", "Возьмёшь в мужья?"

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

На особенно смущающие комменты Семенович предпочитает не отвечать, но с откровенными фото завязывать не собирается — на радость сильной половине человечества.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich