Семенович шокировала признанием о том, что собирается сделать с замороженными яйцеклетками
Через полгода Анне Семенович стукнет 45, а певица до сих пор остаётся мечтой многих мужчин. Несмотря на толпы поклонников, личного счастья звезда так и не обрела. Семенович даже пришлось заморозить яйцеклетки — детей у артистки пока нет, но мечту о наследниках Анна, видимо, не оставляет.
Я заморозила яйцеклетки как гарантию того, что если по каким-то причинам не смогу забеременеть сама или выносить ребёнка, то у меня всегда есть "план Б". Мне кажется, что это нормально и правильно думать о будущем. Когда воспользуюсь, обязательно сообщу вам (смеётся). Но мне кажется, что это абсолютно личное дело, которое касается только меня и моего мужчины
Ещё Семенович откровенно рассказала о липосакции: бывшая "Блестящая" была недовольна состоянием рук и подбородка, пыталась избавиться от нависающей кожи без хирургического вмешательства, но после 40 "спорить с генетикой уже сложно". Теперь звезда любуется отражением в зеркале и не исключает, что когда-нибудь сделает липосакцию и других частей тела, пишет kp.ru.
Мне удалили излишки жировой ткани в зоне подбородка и на руках. Я очень довольна результатом и счастлива, что решилась на липосакцию
Анна Семенович — российская певица, фигуристка, актриса и телеведущая. Была участницей группы "Блестящие" в период с 2003 по 2007 год. Мастер спорта международного класса по фигурному катанию на коньках и танцах на льду. Подробнее о биографии Семенович читайте на сайте uznayvse.ru.
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