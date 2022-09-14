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14 сентября, 10:05

Семенович шокировала признанием о том, что собирается сделать с замороженными яйцеклетками

Через полгода Анне Семенович стукнет 45, а певица до сих пор остаётся мечтой многих мужчин. Несмотря на толпы поклонников, личного счастья звезда так и не обрела. Семенович даже пришлось заморозить яйцеклетки — детей у артистки пока нет, но мечту о наследниках Анна, видимо, не оставляет.

Я заморозила яйцеклетки как гарантию того, что если по каким-то причинам не смогу забеременеть сама или выносить ребёнка, то у меня всегда есть "план Б". Мне кажется, что это нормально и правильно думать о будущем. Когда воспользуюсь, обязательно сообщу вам (смеётся). Но мне кажется, что это абсолютно личное дело, которое касается только меня и моего мужчины

Анна Семенович

Певица, ведущая

<p>Я заморозила яйцеклетки как гарантию того, что если по каким-то причинам не смогу забеременеть сама или выносить ребёнка, то у меня всегда есть "план Б". Мне кажется, что это нормально и правильно думать о будущем. Когда воспользуюсь, обязательно сообщу вам (смеётся). Но мне кажется, что это абсолютно личное дело, которое касается только меня и моего мужчины</p>
<p>Я заморозила яйцеклетки как гарантию того, что если по каким-то причинам не смогу забеременеть сама или выносить ребёнка, то у меня всегда есть "план Б". Мне кажется, что это нормально и правильно думать о будущем. Когда воспользуюсь, обязательно сообщу вам (смеётся). Но мне кажется, что это абсолютно личное дело, которое касается только меня и моего мужчины</p>

Ещё Семенович откровенно рассказала о липосакции: бывшая "Блестящая" была недовольна состоянием рук и подбородка, пыталась избавиться от нависающей кожи без хирургического вмешательства, но после 40 "спорить с генетикой уже сложно". Теперь звезда любуется отражением в зеркале и не исключает, что когда-нибудь сделает липосакцию и других частей тела, пишет kp.ru.

Мне удалили излишки жировой ткани в зоне подбородка и на руках. Я очень довольна результатом и счастлива, что решилась на липосакцию

Анна Семенович

Певица, ведущая

<p>Мне удалили излишки жировой ткани в зоне подбородка и на руках. Я очень довольна результатом и счастлива, что решилась на липосакцию</p>
<p>Мне удалили излишки жировой ткани в зоне подбородка и на руках. Я очень довольна результатом и счастлива, что решилась на липосакцию</p>
20 фото звёзд популярного сериала "Дикий ангел", сделанных в конце 90-х и сейчас

20 фото звёзд популярного сериала "Дикий ангел", сделанных в конце 90-х и сейчас

Анна Семенович — российская певица, фигуристка, актриса и телеведущая. Была участницей группы "Блестящие" в период с 2003 по 2007 год. Мастер спорта международного класса по фигурному катанию на коньках и танцах на льду. Подробнее о биографии Семенович читайте на сайте uznayvse.ru.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

Марта Белова

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