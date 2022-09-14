Семенович шокировала признанием о том, что собирается сделать с замороженными яйцеклетками

Я заморозила яйцеклетки как гарантию того, что если по каким-то причинам не смогу забеременеть сама или выносить ребёнка, то у меня всегда есть "план Б". Мне кажется, что это нормально и правильно думать о будущем. Когда воспользуюсь, обязательно сообщу вам (смеётся). Но мне кажется, что это абсолютно личное дело, которое касается только меня и моего мужчины

Анна Семенович Певица, ведущая