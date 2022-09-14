Стилист Влад Лисовец обозначил четыре главных антитренда осени 2022-го
Мода меняется, и пришла пора запихнуть некоторые любимые вещи на дальнюю полку шкафа. Главными антитрендами осени 2022 года стали укороченные зауженные джинсы и кроссовки, которые некоторые носят и в пир, и в мир. Известный стилист Влад Лисовец посоветовал также избавиться от приталенных пиджаков и блузок с выточками и закруглённым низом — оставьте их в прошлом.
Мода начала 2000-х годов возвращается, но немного в другой форме
Чем заменить кроссовки в осеннюю пору? Лисовец в беседе с "Вечерней Москвой" предложил обратить внимание на более женственную обувь, в частности, на элегантные модели на каблуке.
Ранее Лайф рассказывал, что носить осенью 2022 года: главные модные тренды раскрыла звёздный стилист Лина Дембикова. Специалист ответила, в моде ли джинсы скинни, поделилась, какие цвета самые актуальные и какие выбрать аксессуары, чтобы выглядеть так, словно сошла с подиума.
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