Стилист Влад Лисовец обозначил четыре главных антитренда осени 2022-го

Мода меняется, и пришла пора запихнуть некоторые любимые вещи на дальнюю полку шкафа. Главными антитрендами осени 2022 года стали укороченные зауженные джинсы и кроссовки, которые некоторые носят и в пир, и в мир. Известный стилист Влад Лисовец посоветовал также избавиться от приталенных пиджаков и блузок с выточками и закруглённым низом — оставьте их в прошлом.