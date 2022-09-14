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14 сентября, 09:37

Стилист Влад Лисовец обозначил четыре главных антитренда осени 2022-го

Мода меняется, и пришла пора запихнуть некоторые любимые вещи на дальнюю полку шкафа. Главными антитрендами осени 2022 года стали укороченные зауженные джинсы и кроссовки, которые некоторые носят и в пир, и в мир. Известный стилист Влад Лисовец посоветовал также избавиться от приталенных пиджаков и блузок с выточками и закруглённым низом — оставьте их в прошлом.

Мода начала 2000-х годов возвращается, но немного в другой форме

Влад Лисовец

Стилист

<p>Мода начала 2000-х годов возвращается, но немного в другой форме</p>
<p>Мода начала 2000-х годов возвращается, но немного в другой форме</p>

Чем заменить кроссовки в осеннюю пору? Лисовец в беседе с "Вечерней Москвой" предложил обратить внимание на более женственную обувь, в частности, на элегантные модели на каблуке.

Эти цвета в одежде осенью 2022 года принесут удачу и богатство

Эти цвета в одежде осенью 2022 года принесут удачу и богатство

Ранее Лайф рассказывал, что носить осенью 2022 года: главные модные тренды раскрыла звёздный стилист Лина Дембикова. Специалист ответила, в моде ли джинсы скинни, поделилась, какие цвета самые актуальные и какие выбрать аксессуары, чтобы выглядеть так, словно сошла с подиума.

Обложка ©

Shutterstock

Марта Белова

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