6 жутких советских привычек, которые всё только портят

Чем старше человек, тем сложнее ему подстраиваться под новое или менять какие-то привычки. Те, кто рос в советские времена, с новыми тенденциями свыкаются с определёнными усилиями. Потому что в СССР всё было иначе, начиная от менталитета и заканчивая технологиями. Несмотря на то что Союза не существует уже более 30 лет, у некоторых людей ещё остались эти жуткие советские привычки.

1. Привычка отказывать себе в комфорте и удовольствиях

Фото © ТАСС / Морковкин Анатолий, Мошков Николай

Те, кто жил в период дефицита, до сих пор испытывают проблемы с тратой денег на себя и собственный комфорт. Бывшие граждане СССР привыкли на всём экономить, лишая себя даже маленьких радостей. Пусть привычка не разбрасываться деньгами и полезна, но настолько загонять себя в рамки всё же не стоит. Иногда можно с комфортом проехаться в такси вместо общественного транспорта или купить домой новые шторы просто так, без повода.

2. Привычка захламлять балкон

Советские люди отличались запасливостью: оставляли сломанную технику, коллекционировали продукты питания, откладывали вещи, из которых сами выросли, для будущих детей. Это всё привычки, от которых давно уже следует избавиться. А если задуматься, куда отправлялся весь хлам? Не только на полки антресолей, но и на несчастные балконы. То удобное место, куда можно выйти, чтобы насладиться свежим воздухом, люди с советским менталитетом чаще всего используют как кладовую. Это совершенно непрактичное решение. Помимо того что вскоре про половину из хранящегося на балконе благополучно забывают, так ещё и со стороны улицы портится вид дома. Не лучше ли переоборудовать балкон в отдельную комнату или кабинет?

3. Привычка раздавать непрошеные советы

Фото © ТАСС / Морковкин Анатолий, Мошков Николай

Возможно, раньше люди были лояльнее друг к другу. В советские годы дружили не просто семьями или компаниями, но целыми подъездами или даже домами. В то время помочь кому-то советом, о котором не просили, не считалось нарушением личных границ. Да про эти границы в принципе не знали и не говорили. Но в современности людям не шибко нравится, когда им навязывают мнение, учат жизни или говорят, как "правильно" поступить. Особенно тем, кто помоложе.

4. Привычка откладывать всё хорошее на потом

И снова о последствиях дефицита. Многие из тех, кто жил в Союзе, не привыкли использовать в быту что-то дорогое, даже если вещь была подарена. Наоборот, зачастую такие презенты простаивали долгое время в ожидании своего звёздного часа. Советская привычка откладывать всё хорошее на потом только усложняет жизнь тем, кто её исповедует. Ничего постыдного или плохого в том, чтобы жить в достатке и комфорте, нет. К тому же времена дефицита давно прошли.

5. Привычка носить дома одежду, которую "не жалко"

Фото © ТАСС / Денисов Роман

Из предыдущего пункта плавно вытекает и этот. Когда вещей было мало, новые были не по карману или их просто нельзя было найти в магазинах, запасливые граждане занашивали одежду до дыр. Появились зацепки или растяжки, невыводимые пятна? Ничего, можно донашивать дома, а потом пустить на половые тряпки. Но зачем эта привычка в XXI веке? Для уборки сейчас есть множество пылесосов-помощников, а насадки для швабры — на любой вкус и кошелёк. Поверьте, хранить дырявые вещи необязательно. Купите комплект домашней одежды, а всё старьё отправьте на помойку.

6. Привычка свозить на дачу старые вещи и технику