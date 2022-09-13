6 жутких советских привычек, которые всё только портят
Прошлое должно оставаться в прошлом, но многие об этом простом правиле забывают и в современности живут по канонам СССР. Рассказываем про советские привычки, которые лишь усложняют вам жизнь.
Чем старше человек, тем сложнее ему подстраиваться под новое или менять какие-то привычки. Те, кто рос в советские времена, с новыми тенденциями свыкаются с определёнными усилиями. Потому что в СССР всё было иначе, начиная от менталитета и заканчивая технологиями. Несмотря на то что Союза не существует уже более 30 лет, у некоторых людей ещё остались эти жуткие советские привычки.
1. Привычка отказывать себе в комфорте и удовольствиях
Фото © ТАСС / Морковкин Анатолий, Мошков Николай
Те, кто жил в период дефицита, до сих пор испытывают проблемы с тратой денег на себя и собственный комфорт. Бывшие граждане СССР привыкли на всём экономить, лишая себя даже маленьких радостей. Пусть привычка не разбрасываться деньгами и полезна, но настолько загонять себя в рамки всё же не стоит. Иногда можно с комфортом проехаться в такси вместо общественного транспорта или купить домой новые шторы просто так, без повода.
2. Привычка захламлять балкон
Советские люди отличались запасливостью: оставляли сломанную технику, коллекционировали продукты питания, откладывали вещи, из которых сами выросли, для будущих детей. Это всё привычки, от которых давно уже следует избавиться. А если задуматься, куда отправлялся весь хлам? Не только на полки антресолей, но и на несчастные балконы. То удобное место, куда можно выйти, чтобы насладиться свежим воздухом, люди с советским менталитетом чаще всего используют как кладовую. Это совершенно непрактичное решение. Помимо того что вскоре про половину из хранящегося на балконе благополучно забывают, так ещё и со стороны улицы портится вид дома. Не лучше ли переоборудовать балкон в отдельную комнату или кабинет?
3. Привычка раздавать непрошеные советы
Фото © ТАСС / Морковкин Анатолий, Мошков Николай
Возможно, раньше люди были лояльнее друг к другу. В советские годы дружили не просто семьями или компаниями, но целыми подъездами или даже домами. В то время помочь кому-то советом, о котором не просили, не считалось нарушением личных границ. Да про эти границы в принципе не знали и не говорили. Но в современности людям не шибко нравится, когда им навязывают мнение, учат жизни или говорят, как "правильно" поступить. Особенно тем, кто помоложе.
4. Привычка откладывать всё хорошее на потом
И снова о последствиях дефицита. Многие из тех, кто жил в Союзе, не привыкли использовать в быту что-то дорогое, даже если вещь была подарена. Наоборот, зачастую такие презенты простаивали долгое время в ожидании своего звёздного часа. Советская привычка откладывать всё хорошее на потом только усложняет жизнь тем, кто её исповедует. Ничего постыдного или плохого в том, чтобы жить в достатке и комфорте, нет. К тому же времена дефицита давно прошли.
5. Привычка носить дома одежду, которую "не жалко"
Фото © ТАСС / Денисов Роман
Из предыдущего пункта плавно вытекает и этот. Когда вещей было мало, новые были не по карману или их просто нельзя было найти в магазинах, запасливые граждане занашивали одежду до дыр. Появились зацепки или растяжки, невыводимые пятна? Ничего, можно донашивать дома, а потом пустить на половые тряпки. Но зачем эта привычка в XXI веке? Для уборки сейчас есть множество пылесосов-помощников, а насадки для швабры — на любой вкус и кошелёк. Поверьте, хранить дырявые вещи необязательно. Купите комплект домашней одежды, а всё старьё отправьте на помойку.
6. Привычка свозить на дачу старые вещи и технику
И вишенкой на торте стала привычка из СССР, которая знакома каждому, — вывоз на дачу старых вещей. Если на балконе места уже не оставалось, практичные советские люди с гордостью везли на дачи старую технику, какие-то вещи, сломанную мебель и так далее. Из комфортного домика для жилья дача превращалась в настоящий склад. Согласитесь, большинство тех предметов, что попадают на дачу, второй жизни не имеют. А ведь как просто не захламлять уютный и комфортный домик в деревне — и гостей позвать будет не стыдно, и самим находиться приятно.
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