Так выглядит Боня с отёком мозга и после 5 дней без душа в Гималаях, и слабонервным лучше не смотреть

Для 42-летней светской львицы Виктории Бони осень началась активно — с восхождения на гору Манаслу. Дива движется к первому лагерю по леднику и снегу, а потом постарается добраться и до второго. Она почти перестала выходить на связь с подписчиками, хотя обычно постит как не в себя. Но всё же звезда успевает делиться некоторыми моментами, и, кажется, было бы лучше, если бы некоторые подробности Виктория опустила.

"Реальность моего пребывания в горах без приукраски. Пять дней без душа, страшная головная боль, отёк всего тела, включая мозг, и бессонные ночи..." — подписала Боня фотографию, на которой выглядит очень помятой — от былых лоска и шика не осталось и следа

Как телеведущая Виктория Боня выглядит без фильтров и фотошопа. Снимок © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Пользователи не прошли мимо откровений Бони, оставив колкие комментарии. В частности, задались вопросом, кто поставил диагноз телеведущей, если она находится на горе, а не в госпитале.

Мозг у неё давно отёк Лада

У неё не может быть отёка мозга Hyls Vikt

Я утром и похуже выгляжу, особенно когда ребёнок плохо спит 🤣 Y.E.A.

Какой ппц с губами без фильтров: комки, обезьянья припухлость... На фига столько колоть, красивая ж девка Özgür Solmaz