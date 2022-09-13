10 фото архитектурных решений, от одного взгляда на которые волосы встают дыбом
Собрали 10 примеров, как неправильная архитектура может испортить жизнь обычным людям... а в некоторых случаях и вовсе лишить её.
"А как возвращаться домой после вечеринок?" — Samxvalle.
Фото © Reddit / Samxvalle
"Всё нормально. Не о чем тут беспокоиться", — The-Doulingo-Owl.
Фото © Reddit / The-Doulingo-Owl
"Ограждения покрасили, и теперь заметить их практически невозможно", — Toloplot.
Фото © Reddit / Toloplot
"Аварийный выход сам по себе выглядит как потенциальная авария", — dangerousdesign.
Фото © Reddit / dangerousdesign
"Скульптура в больнице. Если запнётесь, вы уже там, где надо", — Chriss899.
Фото © Reddit / Chriss899
"Главное — лодку не раскачивать", — TraumaticAcid.
Фото © Reddit / TraumaticAcid
"Должно быть, в этом доме живёт ну очень хороший водитель", — abyigit.
Фото © Reddit / abyigit
"Интересно, какие ещё были идеи у дизайнера до того, как он пришёл к этому? Лестница с кучей ржавых гвоздей?" — jonmpls.
Фото © Reddit / jonmpls
"Они называют это лестницами", — Mod-Bait69.
Фото © Reddit / Mod-Bait69
"С такой плиткой и напиваться не надо, если хочешь почувствовать "вертолёты", — Zerfallsgesetz.
Фото © Reddit / Zerfallsgesetz
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Reddit / Samxvalle, Mod-Bait69