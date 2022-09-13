10 фото архитектурных решений, от одного взгляда на которые волосы встают дыбом

"А как возвращаться домой после вечеринок?" — Samxvalle.

Фото © Reddit / Samxvalle

"Всё нормально. Не о чем тут беспокоиться", — The-Doulingo-Owl.

Фото © Reddit / The-Doulingo-Owl

"Ограждения покрасили, и теперь заметить их практически невозможно", — Toloplot.

Фото © Reddit / Toloplot

"Аварийный выход сам по себе выглядит как потенциальная авария", — dangerousdesign.

Фото © Reddit / dangerousdesign

"Скульптура в больнице. Если запнётесь, вы уже там, где надо", — Chriss899.

Фото © Reddit / Chriss899

"Главное — лодку не раскачивать", — TraumaticAcid.

Фото © Reddit / TraumaticAcid

"Должно быть, в этом доме живёт ну очень хороший водитель", — abyigit.

Фото © Reddit / abyigit

"Интересно, какие ещё были идеи у дизайнера до того, как он пришёл к этому? Лестница с кучей ржавых гвоздей?" — jonmpls.

Фото © Reddit / jonmpls

"Они называют это лестницами", — Mod-Bait69.

Фото © Reddit / Mod-Bait69

"С такой плиткой и напиваться не надо, если хочешь почувствовать "вертолёты", — Zerfallsgesetz.