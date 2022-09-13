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13 сентября, 15:50
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10 фото архитектурных решений, от одного взгляда на которые волосы встают дыбом

Собрали 10 примеров, как неправильная архитектура может испортить жизнь обычным людям... а в некоторых случаях и вовсе лишить её.

"А как возвращаться домой после вечеринок?" Samxvalle.

Фото © Reddit / Samxvalle

Фото © Reddit / Samxvalle

"Всё нормально. Не о чем тут беспокоиться", — The-Doulingo-Owl.

Фото © Reddit / The-Doulingo-Owl

Фото © Reddit / The-Doulingo-Owl

"Ограждения покрасили, и теперь заметить их практически невозможно", — Toloplot.

Фото © Reddit / Toloplot

Фото © Reddit / Toloplot

"Аварийный выход сам по себе выглядит как потенциальная авария", — dangerousdesign.

Фото © Reddit / dangerousdesign

Фото © Reddit / dangerousdesign

"Скульптура в больнице. Если запнётесь, вы уже там, где надо", — Chriss899.

Фото © Reddit / Chriss899

Фото © Reddit / Chriss899

"Главное — лодку не раскачивать", — TraumaticAcid.

Фото © Reddit / TraumaticAcid

Фото © Reddit / TraumaticAcid

"Должно быть, в этом доме живёт ну очень хороший водитель", — abyigit.

Фото © Reddit / abyigit

Фото © Reddit / abyigit

"Интересно, какие ещё были идеи у дизайнера до того, как он пришёл к этому? Лестница с кучей ржавых гвоздей?" jonmpls.

Фото © Reddit / jonmpls

Фото © Reddit / jonmpls

"Они называют это лестницами", — Mod-Bait69.

Фото © Reddit / Mod-Bait69

Фото © Reddit / Mod-Bait69

"С такой плиткой и напиваться не надо, если хочешь почувствовать "вертолёты", Zerfallsgesetz.

Фото © Reddit / Zerfallsgesetz

Фото © Reddit / Zerfallsgesetz

10 самых странных и жутких вещей, которые реальные люди находили в заброшенных домах

10 самых странных и жутких вещей, которые реальные люди находили в заброшенных домах

Обложка ©

Reddit / Samxvalle, Mod-Bait69

Сергей Трофимов

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