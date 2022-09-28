10 идиотских правил на рабочих местах, узнав о которых вы поймёте, что трудитесь в раю

"Руководство моей компании, обозначая политику в отношении алкоголя, заявило, что мы не должны пить по крайней мере за четыре часа до прихода на работу. Однажды, когда на производстве в выходные были проблемы и начали вызванивать инженеров, выяснилось, что они все "только что выпили пива", так что могли приехать лишь часа через четыре", — fdtc_skolar.

"Я программист. На предыдущей работе руководство ввело правило, что теперь вся деятельность будет оцениваться по количеству выполненных запросов. Ну вот мы и решили, что каждую задачу будем разбивать на максимально возможное количество запросов специально для наших менеджеров. Мы создавали отдельные задачи, вроде "создать кнопку", "сделать кнопку синей", "сделать кнопку кликабельной", "внедрить бизнес-логику", "отобразить результаты в сетке", "разрешить сортировку сетки" и так далее. Так мы разделяли одну однодневную задачу на 20 одночасовых. Руководство было в восторге! Наша команда выглядела в двадцать раз продуктивнее, несмотря на то что намеренно тормозила себя этой тупой бюрократией", — 83v3pl.

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"Ещё в 2014 году наш HR-отдел установил правило, что рабочие не могут ходить в другие корпуса нашей компании. А их у нас было три. И в каждом были отгрузочные зоны, на которых работала одна бригада кладовщиков. Я сразу спросил, что нам делать, ведь мы работали сразу везде. На что получил ответ, что об этом "позаботятся". На следующий день отправление на 500 тысяч долларов никуда не уехало. Ещё через день собрание: "Почему вы не отправили эту партию?!" Короче, вскоре правило исправили", — lsdkob.

"На работе ввели систему пропусков по времени. Каждый сотрудник должен был отмечаться, когда приходил, уходил, обедал. Придёшь позже — штраф, раньше — премия. Несколько раз сотрудники пытались сломать систему, но потом кто-то предложил подход поумнее. Нужно было играть по их правилам. С тех пор все стали приходить на работу задолго до начала рабочего дня и уходить позже. В итоге в первый же месяц начальству пришлось выложить сразу несколько тысяч долларов за сверхурочную работу. Пропуски пропали уже на пятую неделю после введения", — qpgmr.

"Как-то раз у нас на производстве ввели правило, что каждый работник должен выполнить свою норму, но потом всё равно оставаться на рабочем месте. В итоге это всё привело к тому, что все работали до полудня, уходили на трёхчасовой "обед", а в последний час медленно расходились кто куда. Потом нам разрешили уходить домой сразу после выполнения нормативов", — InariNoroi.

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"Когда начался CoViD, наш босс требовала, чтобы вся команда присутствовала на групповых звонках, даже если темы в повестке — вне их зоны ответственности. Она думала, что это укрепит коллектив. Производительность упала, а в анонимных отзывах было всё больше негатива. Персонал стал больше нервничать. Потом на одном из очередных созвонов она докопалась до одного парня, на что он ей ответил что-то типа: "Ну я бы ответил на голосовую почту этой женщины, но я страдаю фигнёй вместе с вами", — kor_hookmaster.

"На одной из моих прошлых работ было правило, что сотрудники руководящего звена должны были быть на связи во время отпуска. Они были обязаны сообщать, где будут отдыхать и как с ними можно связаться. Какой-то идиот из отдела кадров решил, что это относится ко всему персоналу, что привело в огромному количеству приколов. Люди записывали адреса и телефоны секс-шопов, спортивных площадок, медицинских клиник. Я указал широту и долготу места, куда собирался в поход, и частотный канал УВЧ, на который будет настроена моя рация", — Flight_19_Navigator.

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"На одной из моих бывших работ запретили говорить на иностранном языке, если вы не являетесь сертифицированным переводчиком с этого языка. Тогда у нас был менеджер по обслуживанию клиентов, который говорил на испанском, как на втором языке. Его постоянные испаноговорящие клиенты были озадачены, что теперь он не может общаться с ними на их родном языке. А когда он объяснил, почему именно, реакция... сами понимаете", — 83v3pl.

"Не делайте ничего, кроме того, что вам сказал делать ваш босс. Любое отклонение — штраф/увольнение", — вот что нам сказало высшее руководство после одного инцидента, который произошёл незадолго до этого. Наша команда — всего 20 человек, система очень динамичная. Стоит ли говорить, что производительность упала мгновенно", — squeeeeenis.