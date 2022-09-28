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28 сентября, 10:44

Внебрачный сын и семейные склоки: Какие секреты унёс в могилу Борис Моисеев

Моисеев был из тех артистов, к кому отношение абсолютно неоднозначное: одни восхищаются, другие хейтят, поливая помоями. На деле Борис был чутким и ранимым человеком, не готовым открываться публике.

Борис Моисеев умер 27 сентября, и в Сети сразу принялись гадать, кому достанется наследство заслуженного артиста России. Моисеев одним из первых в русском шоубизе совершил каминг-аут, а спустя годы, в 2010-м, заявил, что якобы выдумал всё ради пиара. Женат Борис Михайлович никогда не был, а отношения с родными были непростыми. Самый близкий его родственник — 82-летний брат Маркс Толкач — давно живёт в Канаде. Он и рассказал о семейных тайнах Моисеева.

"У Бориса остался племянник Володя (сын двоюродной сестры. — Прим. Лайфа), он сейчас живёт в Израиле. Моя дочь Света — в Германии. А вот племянников от старшего брата Анатолия, ныне покойного, я не хочу называть: тот не любил Бориса, и Борис его тоже. Они никогда не общались", — пояснил Толкач.

Маркс заметил, что нетрадиционной сексуальной ориентации брата не стеснялся никогда ни он сам, ни кто-либо ещё из близких. Моисеев был человеком достаточно одиноким, детей у него не было. Сам певец когда-то утверждал, что в польском Кракове живёт его внебрачный сын Амадеус, однако родня Бориса уверена, что вся эта история не более чем выдумка.

"Никакого сына нет и никогда не было. Он точно не имел детей. И любой тест ДНК это подтвердит", — цитирует Маркса kp.ru.

Единственный ребёнок Моисеева — названый, а не родной — дочь Алёны Апиной Ксюша, для которой артист был крёстным отцом.

Как жил борец со стереотипами Борис Моисеев, которого подкосили инсульты

Как жил борец со стереотипами Борис Моисеев, которого подкосили инсульты

Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. За свою жизнь заслуженный артист России перенёс три инсульта. Адвокат Сергей Жорин рассказал, кого скончавшийся певец мог внести в завещание. Активы Моисеева оцениваются примерно в 300 млн рублей.

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Shutterstock

Марта Белова

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