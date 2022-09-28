Внебрачный сын и семейные склоки: Какие секреты унёс в могилу Борис Моисеев

Борис Моисеев умер 27 сентября, и в Сети сразу принялись гадать, кому достанется наследство заслуженного артиста России. Моисеев одним из первых в русском шоубизе совершил каминг-аут, а спустя годы, в 2010-м, заявил, что якобы выдумал всё ради пиара. Женат Борис Михайлович никогда не был, а отношения с родными были непростыми. Самый близкий его родственник — 82-летний брат Маркс Толкач — давно живёт в Канаде. Он и рассказал о семейных тайнах Моисеева.

"У Бориса остался племянник Володя (сын двоюродной сестры. — Прим. Лайфа), он сейчас живёт в Израиле. Моя дочь Света — в Германии. А вот племянников от старшего брата Анатолия, ныне покойного, я не хочу называть: тот не любил Бориса, и Борис его тоже. Они никогда не общались", — пояснил Толкач.

Маркс заметил, что нетрадиционной сексуальной ориентации брата не стеснялся никогда ни он сам, ни кто-либо ещё из близких. Моисеев был человеком достаточно одиноким, детей у него не было. Сам певец когда-то утверждал, что в польском Кракове живёт его внебрачный сын Амадеус, однако родня Бориса уверена, что вся эта история не более чем выдумка.

"Никакого сына нет и никогда не было. Он точно не имел детей. И любой тест ДНК это подтвердит", — цитирует Маркса kp.ru.