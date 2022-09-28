Казахстанки хайпанули в TikTok, предложив россиянам-уклонистам пожениться за деньги

После объявления в России частичной мобилизации некоторые мужчины бегут из страны "как крысы, поджав хвосты". Такое нелестное сравнение сделала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Одним из популярных направлений для "антимобилизационного туризма" стал Казахстан. Туда за неделю въехало около 98 тысяч россиян, при этом две трети задерживаться не стали и отправились дальше.

А вот тем, кто остался в республике, предприимчивые местные жительницы предлагают помощь, естественно, не бесплатную. Девушки готовы выйти замуж за деньги, то есть оформить фиктивный брак. Какая выгода женихам? Через несколько лет можно получить гражданство Казахстана. Собрали подборку TikTok-невест.

"Значит так, если ты уже приехал из России в Казахстан, я готова заключить фиктивный брак за 100 тыс. руб. для твоего гражданства", — karina_basistova.

Видео © TikTok / karina_basistova

"Это я пока так, чтобы завлечь 😂", — looch_ok.

Видео © TikTok / looch_ok

"В России частичная мобилизация, мужчины России переезжают в Казахстан. Я, которая готова оформить фиктивный брак за $100 000. Шутка на злобу дня. На самом деле я замужем 😇", — lisalisa3359.

Видео © TikTok / lisalisa3359

"Значит так, раз ты уже приехал в Казахстан, я готова за 1 млн рублей заключить фиктивный брак + бонус прописка", — i.am.indigo.

Видео © TikTok / i.am.indigo

"В рассрочку не принимаю 😂😂", — annydesign.

Видео © TikTok / annydesign

Объявления дают и мужчины, проживающие в Казахстане. Один из пользователей "Тиктока" утверждает, что готов взять приехавшую в страну девушку в жёны. Фиктивная прописка по браку обойдётся понаехавшим в 400 тысяч рублей.