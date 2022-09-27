Программа раскрыла настоящие голоса участников шоу "Аватар", и такого не ожидал никто

Как сделано шоу "Аватар"

Создатели нового развлекательного шоу "Аватар" телеканала НТВ придумали отличный ход: персонажи в программе меняются, в отличие от той же "Маски". На смену выбывшим героям в "Аватаре" приходят новые, и это не могли не оценить зрители. Знаменитости скрываются под аватарами любимых героев, даря им свои голос, движения и эмоции — с помощью новых технологий. Всё очень конфиденциально и засекречено: участники шоу не знают имён друг друга и не пересекаются на репетициях и съёмках.

Шоу "Аватар": кто под масками

Кто Буратино в шоу "Аватар"

Буратино из шоу "Аватар" может оказаться Хабиб. Фото © Telegram / Шоу "Аватар", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru

Участник, управляющий аватаром Буратино, в четвёртом выпуске программы исполнил "Чужие губы" группы "Руки вверх". Зрители считают, что этого персонажа озвучивает мужчина, и появилась даже очень хорошая версия, кто конкретно, — певец и видеоблогер Хабиб Шарипов. "Пока мне кажется, что этот вариант — один из наиболее вероятных. <...> В принципе, Буратино ничем особым пока меня не привлёк, <...> в целом его анимация с носом выглядит неплохо, не самый скучный аватар".

Леший из "Аватар-шоу"

В образе Лешего может выступать Стас Костюшкин. Фото © Telegram / Шоу "Аватар", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru

Леший перестал издеваться: четвёртой песней, которую он исполнил, стала красивая композиция "Благодарю тебя". "Исполнил своим голосом, без вот этой вот обработки, что-то шикарно звучащее". Впечатление было немного смазано хоровым бэк-вокалом, но зрители оценили, что у Лешего наконец "прорезался голос". Члены жюри предполагают, что Лешим может управлять бывший солист группы "Чай вдвоём" Стас Костюшкин, и эту версию не стоит отметать.

Кто скрывается под маской Незнайки в шоу "Аватар"

Зрители подозревают, что за Незнайку в "Аватаре" поёт Дмитрий Колдун. Фото © Telegram / Шоу "Аватар", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru

В Незнайке, который в последнем выпуске спел Arcade Дункана Лоуренса, ещё в третьей программе зрители узнали Диму Колдуна. Эту версию подкрепляют и результаты компьютерной экспертизы: программа сравнила голоса Незнайки и бывшего "фабриканта" и пришла к выводу, что они очень похожи.

Мэри Поппинс

Мэри Поппинс может быть или Юлия Зиверт, или Люся Чеботина. Фото © Telegram / Шоу "Аватар", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru

Вполне возможно, за аватаром Мэри Поппинс скрывается Люся Чеботина. Также есть вероятность, что это персонаж Zivert: если сравнивать голоса Мэри (в разговоре с жюри) и Юли, они очень даже похожи.

Кощей

Кощей появился в "Аватаре" с четвёртого выпуска, и пока главная версия, что в этом образе выступает Никита Джигурда. Фото © Telegram / Шоу "Аватар", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru