3 главных лайфхака, как спастись от бесконечных групп в WhatsApp

Ноль входящих — недостижимая мечта для многих из нас. Почта, эсэмэски и послания в мессенджерах забирают всё наше время. И больше всего раздражает, пожалуй, WhatsApp. Когда кто-то добавляет в очередную группу, оттуда сразу же хочется выйти, но груз социальных обязательств заставляет терпеть это дальше. Вот три главных способа, как сохранить рассудок в информационном хаосе.

1. Отключите уведомления

Изображение © LIFE / Семён Хафизов

По мнению исследователей, пользователи групповых чатов похожи на завсегдатаев казино, очарованных "жужжанием и блеском" игровых автоматов. Это состояние напоминает транс. Антрополог Наташа Доу Шулл называет его "зоной машин".

Игровые автоматы управляют нашими эмоциями. Они преподносят вам проигрыши под видом выигрышей. WhatsApp делает то же самое. Каждое уведомление вознаграждается крошечным всплеском дофамина. И вот мы уже снова пялимся в экран смартфона, забывая о времени Ричард Сеймур Исследователь соцсетей

Бесконечные уведомления о входящих сообщениях требуют от нас немедленного ответа. Самый простой способ решения проблемы — отключить их. Всё равно подавляющее большинство чатов на деле не так уж и важны, отмечают эксперты.

2. Делегируйте

Изображение © LIFE / Семён Хафизов

39-летний Дэнни Гронер, директор по маркетингу из Нью-Йорка, состоит в группе WhatsApp из 25 человек. В ней его двоюродные и троюродные братья и сёстры обмениваются семейными новостями. Гронер трижды покидал группу, и каждый раз один из кузенов добавлял его обратно. Обычно для того, чтобы поздравить с днём ​​​​рождения или годовщиной. Гронер нашёл работающий компромисс: за группой от его имени следит жена.

Они милые люди, но я не получаю от этих групп никакой пользы. Родственники не одобряют мою позицию, а я просто не хочу тратить время на десятки бессмысленных сообщений Дэнни Гронер Маркетинг-специалист

41-летняя Ирен, маркетолог из Лондона, оказалась в похожей ситуации, но в другой роли. Подруга попросила её стать модератором группы из 80 человек, приглашённых на её свадьбу. Ирен должна была следить, чтобы гости не дублировали подарки и не планировали дурацкие конкурсы. Она отказалась это делать. Сначала подруга обиделась, но потом успокоилась, и Ирен не пришлось заниматься бесполезным делом, пишет The Guardian.

3. Покиньте группы, которые не нужны

Изображение © LIFE / Семён Хафизов

Компания WhatsApp знает, что чувствуют пользователи. Поэтому недавно анонсировала возможность выходить из групп незаметно. Те, кто предпочитает избегать конфликтов, обрадовались. Но пока эта функция недоступна, и выходить приходится, хлопнув дверью. Иногда это более чем оправданно, как в следующем примере.

21-летняя Амаль из Бирмингема создала временную группу во время пандемии и включила туда 12 друзей из колледжа. Потом удалёнка закончилась, и группа распалась. Но два человека так и не вышли. Более того, зациклились на создательнице чата и переименовали его в "Привет, Амаль!". Сначала девушку это забавляло, но потом собеседники завалились к ней на работу и предложили выпить. Амаль была сконфужена.

Репрессивные силы не мешают людям выражать себя, а, наоборот, заставляют выражать себя. И как же хорошо, когда нечего сказать. Потому что только в этом случае есть шанс сформулировать то, что действительно стоит озвучить Жиль Делёз Философ