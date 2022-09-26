Что такое думскроллинг и как бороться с зависимостью от плохих новостей

Как называется постоянное чтение новостей?

Те, кто утром, едва открыв глаза после сна, сразу тянутся к телефону, чтобы погрузиться в пучину новостей, и не подозревают, чем может обернуться эта привычка. Как выяснилось, информационное обжорство разрушает мозг. Для тех, кто им страдает, даже вывели термин-диагноз "думскроллинг" (также известен как думсёрфинг). Это слово появилось путём слияния английских doom ("гибель", "рок") и scrolling ("листать"). По правде говоря, этот феномен — настоящий бич XXI века: люди с маниакальным упорством продолжают впитывать плохие новости, несмотря на то что это деморализует и вгоняет в депрессивное состояние.

Чем опасен думскроллинг?

Исследователи Техасского технологического университета сделали вывод, что думскроллинг подрывает здоровье, причём не только психическое, но и физическое. Учёные изучили, как в наши дни пользователи потребляют новости, наблюдая за 1100 добровольцами. У 16,5% членов фокус-группы наблюдался думскроллинг, и это не прошло бесследно: у 74% из них начались проблемы с психикой, у 61% из-за пагубной привычки ухудшилось физическое здоровье. Среди людей, которые потребляют контент дозированно, те же показатели составили 8% и 6,1% соответственно.

Когда вы прокручиваете ленту новостей, мозг постоянно находится в возбуждённом состоянии. Возникает петля обратной связи: чтобы отключиться от мрачных мыслей, люди ныряют в новостной поток. Но чем чаще вы проверяете новости, тем более мрачная и ужасная картина мира складывается у вас в голове. И вы снова хватаетесь за смартфон в надежде получить информацию, которая решит все проблемы Брайан Маклафлин Доцент, ведущий автор исследования

Специалисты уверены, что интерес к негативу формировался на протяжении тысяч лет эволюции: выживали те, кто вовремя замечал угрозу безопасности. В основе логики думскроллера лежит мысль о том, что в потоке новостей можно встретить ту, которая спасёт жизнь. Всегда следует помнить, что, забивая голову гигабайтами ненужной, зачастую плохой информации, мы сами себе вредим: снижаем уровень серотонина до критических значений и загоняем себя в хроническую тоску и меланхолию.

Как справиться с думскроллингом?

Смотрите новости только в строго отведённое время

Как избавиться от привычки постоянно читать новости? В наше время этот вопрос очень актуален, а ответ на него знают специалисты. В первую очередь возьмите за правило потреблять информацию в строго определённое время. Быть в курсе происходящего в стране и мире важно, но и об отдыхе от новостей забывать не стоит. Если не боитесь весь день быть на взводе от прочитанного, можно проверять ситуацию утром. Читать новости можно и вечером, но только тем, кто не испытывает проблем с засыпанием.

Отключите уведомления в приложениях и мессенджерах

Помните, что вы сами творец своей жизни, нельзя допустить, чтобы ею управляли посторонние люди и уж тем более тревога. Поэтому ещё один рабочий совет: удалите приложения соцсетей с телефона и отключите пуш-уведомления для новостей в мессенджерах, делится kp.ru.

Прекратите спорить с ботами в комментах

Помните мем "В Интернете кто-то неправ"? Некоторых людей невозможно переубедить, а ботов тем более. Прекратите воевать в комментариях к постам, лучше потратьте это время на заботу о себе любимых.

Держите телефон подальше