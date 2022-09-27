Бывший муж Блёданс объяснил, почему отцы бросают детей с синдромом Дауна

Бывший муж Эвелины Блёданс Александр Сёмин признался, что к рождению ребёнка с синдромом Дауна не был готов. Их с телеведущей сын Семён появился на свет 1 апреля 2012 года, причём врачи ещё до родов предупреждали Блёданс о возможных проблемах со здоровьем у мальчика.

"Я же нормальный, боящийся родитель, который, как и все, ждёт идеальных детей. Я не допускал этой мысли. Но ты понимаешь, когда тебе всячески, вот так подмигивая, намекают на аборт, ты уже тогда первое решение принимаешь и говоришь: "Нет, всё окей". Да, с надеждой, что родится здоровый ребёнок", — рассказал Сёмин, отказавшийся во время интервью обсуждать экс-супругу.

По статистике, семьи, в которых рождаются дети с особенностями, часто распадаются, причём первыми не выдерживают папы. Александр из жизни сына не исчез, но за эти годы понял: в нашем обществе появление инвалида в семье пока ещё означает проигрыш.

"Очевидно, для мужчин — здесь как я наблюдаю — это личный проигрыш. Ребёнок — это твоё продолжение, особенно если это мальчик. Плюс ко всему, на тот момент кажется, что мужчине проще уйти. <...> Я допускаю, что и мамы бы ушли, но как будто социально маме нельзя [уйти], а папе — социально можно. <...> Я скажу больше: пусть уходят папы. В том смысле, что лучше никакого, чем вечно стесняющийся собственного ребёнка отец. Вот это самое страшное, когда ты из одолжения существуешь и каждым своим днём жизни осуществляешь эту дистанцию. Я это видел. Вот честно, лучше свали", — поделился бывший супруг Блёданс своим видением.