Сыновей с этими именами мамы никогда не любят по-настоящему

Имя человека — это зашифрованный код его будущей судьбы. У кого-то на горизонте будут только успех и счастье, а другим придётся пострадать, чтобы преодолеть все появляющиеся на пути препятствия. По имени же можно спрогнозировать взаимоотношения обладателя с родственниками и любимыми людьми. Рассказываем про особенности имён мужчин, которых матери никогда не любят по-настоящему.

Мужское имя Арсений

В детстве мальчик, которого назвали Арсением, особенно сильно пытается заслужить родительское одобрение. Фото © Shutterstock

В детстве мальчик, которого назвали Арсением, особенно сильно пытается заслужить одобрение взрослых. Несмотря на то что оба родителя играют в жизни сына большую роль, особенно близок юный Сеня именно с матерью. Карма или несправедливое совпадение, но именно мама не проявляет любви к сыну. Женщина рожает ребёнка, но искренне привязаться к малышу так и не может. Из-за чего у Арсения с возрастом нередко появляется дурная привычка менять дам как перчатки — так обладатель имени ищет ту самую материнскую любовь.

Имя Святослав

У Святослава в детстве часто возникают ссоры и скандалы с матерью. Фото © Shutterstock

С детства Святослав показывает лидерские качества. Именно целеустремлённость, независимость и некое упрямство в будущем помогут ему занимать руководящие должности на работе и завоёвывать авторитет у коллег и знакомых. Но из-за этих же качеств у мальчика часто бывают ссоры и скандалы с матерью. Либо женщина не признаёт независимости сына и пытается подчинить его своей воле разными способами, либо же сама имеет похожий характер, из-за чего родитель и ребёнок постоянно конфликтуют. В итоге Святослав вырастает недолюбленным. Поэтому с возрастом Святик вполне может стать одним из тех парней, которые ненавидят женщин.

Григорий

Частые ссоры и конфликты портят отношения Григория с матерью. Фото © Shutterstock

Активный и непоседливый Гриша в детстве слишком часто вызывает беспокойство у матери. Женщина волнуется за здоровье сына, потому как тот из-за любознательности постоянно оказывается в травмоопасных ситуациях. Нередко родители пытаются оградить ребёнка, запрещая некоторые вещи. И если с отцом маленькому Григорию договориться просто, мать становится препятствием для веселья. Ссоры и конфликты на этой почве портят отношения мальчика с родительницей, потому как он никогда её не слушается. В будущем носитель имени обязательно пожалеет об упрямстве, ведь настоящую материнскую любовь Григорию так и не удаётся почувствовать.

Мужское имя Ярослав

Нежелание Ярослава становиться идеальным в глазах мамы лишает мальчика её любви. Фото © Shutterstock