Эти 7 опасных звоночков намекнут, что мужчина разлюбил и скоро бросит

Находясь в эйфории от влюблённости, очень легко не заметить опасные звоночки, намекающие на то, что на деле отношения идут под откос и вот-вот случится расставание. Как только вы обратите внимание на хотя бы некоторые из следующих признаков разрыва, поймёте весь масштаб катастрофы. Есть ли шанс всё исправить, вернуть любовь партнёра или как-то заставить ненаглядного передумать? Возможно. Рассказываем про намёки, свидетельствующие, что мужчина отдаляется и скоро предложит прекратить любовные отношения.

1. Мужчина реже проявляет инициативу

Если мужчина планирует расстаться, свободное время станет посвящать каким-то личным интересам. Фото © Shutterstock

Человек, который решил расстаться с женщиной, станет проводить с ней как можно меньше времени. Первое, на что следует обратить внимание, если заподозрили, что мужчина "остыл", — его инициативность. Влюблённый парень хочет изучать окружающий мир вместе с избранницей, поэтому постоянно организовывает совместный досуг. Либо же напрямую спрашивает женщину, есть ли какие-то идеи, которые она хочет претворить в жизнь. Но, если кавалер планирует разрыв, практически всё свободное время станет посвящать каким-то личным интересам или делам.

2. Парень охладел

Опасный звоночек, который может намекнуть, что в отношениях что-то не так, — отстранённость мужчины. Раньше он постоянно спрашивал вас о настроении, осыпал комплиментами и называл милыми прозвищами, а в последнее время ласково обращается всё реже? Это может говорить как и о кризисе в отношениях, так и быть сигналом к их скорому завершению. Не постесняйтесь обсудить с мужчиной изменения в его поведении.

3. Появилась излишняя критика от мужчины

Иногда мужчины выбирают тактику подвести к мысли о разрыве отношений женщину. Фото © Shutterstock

Иногда мужчины боятся принять твёрдое решение и выбирают тактику довести до мысли о разрыве избранницу. Партнёр начинает постоянно критиковать внешний вид женщины, говорить, что в начале знакомства ненаглядная ухаживала и следила за собой больше, а сейчас как-то обленилась. Может пенять, что дама невкусно готовит, раздражает глупыми разговорами или бесконечным просмотром сериалов. В общем, сделает всё, чтобы женщина первой захотела как можно скорее расстаться с таким тираном мужчиной. Обычно подобного способа придерживаются не самые смелые кавалеры.

4. Мужчина перестал прислушиваться к мнению избранницы

Вспомните, а как раньше он относился к вашим словам? Скорее всего, прислушивался. Мнение любимой женщины было для него очень ценным и важным. А сейчас что? Мужчина даже не удосуживается предупредить о каких-то своих планах. Если партнёр перестал уважать мнение и слушать женщину, то это ещё один опасный звоночек, намекающий на скорый разрыв любовных отношений.

5. Парень стал раздражительнее

Расставание, даже если оно запланировано, всё равно стресс для человека. Партнёр, который в последнее время ведёт себя более агрессивно, стал нервным и раздражительным, явно проживает много негативных эмоций внутри. Срываясь на женщину даже в мелочах, мужчина неосознанно показывает, что есть какой-то волнующий его секрет. Это могут быть проблемы на работе, а могут быть и мысли о разрыве отношений.

6. Вы больше не ходите вместе в гости или друзья мужчины вас избегают

Вы больше не ходите вместе в гости или его друзья вас избегают? Неприкрытый намёк, что отношения летят под откос. Фото © Shutterstock

Классический намёк на то, что скоро союз с мужчиной развалится, — отношение его друзей. Не только милые дамы обсуждают проблемы в отношениях с подругами или родственницами, но и мужчины тоже. Если на семейные праздники вас больше не зовут вместе, а его друзья замолкают или как-то странно себя ведут, заприметив вас, хотя раньше такого не было, то это плохой знак!

7. Мужчина предложил "взять паузу" и открыто флиртует с другими