"Люди катились как куклы": Боня чудом осталась жива, когда смертоносная лавина сметала всё на пути

Светская львица Виктория Боня уже четвёртую неделю покоряет Гималаи, и в горах прямо на её глазах разыгралась страшная трагедия: сошла смертоносная лавина. Всё произошло прямо над третьим лагерем горы Манаслу, когда Боня вместе с гидом покоряла вершину. Со слов телеведущей, несколько человек погибло, есть тяжело пострадавшие. Момент схода снежных масс Виктория записала на видео, и эти кадры не для слабонервных.

"Это было жуткое зрелище, люди катились вниз головой, как большие куклы, также катились баллоны с кислородом и остальные вещи. Одна известная альпинистка Хилари Нельсон, которую я встречала в горах за неделю, на глазах у мужа разбилась, упав в ледяное ущелье глубиной около 25 метров. Я видела, как её муж спускался вниз после трагедии", — поделилась Боня с подписчиками.

Виктория Боня во время восхождения на гору Манаслу в Гималаях стала очевидицей трагедии: на её глазах сошла лавина, погибли люди. Видео © Telegram / Виктория Боня

Звезда пока не решила, продолжит ли восхождение. По признанию Вики, на месте царила атмосфера ужаса и напряжения.