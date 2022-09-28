"Люди катились как куклы": Боня чудом осталась жива, когда смертоносная лавина сметала всё на пути
Виктория Боня сняла на видео гибель людей при сходе лавины в Гималаях
Светская львица Виктория Боня уже четвёртую неделю покоряет Гималаи, и в горах прямо на её глазах разыгралась страшная трагедия: сошла смертоносная лавина. Всё произошло прямо над третьим лагерем горы Манаслу, когда Боня вместе с гидом покоряла вершину. Со слов телеведущей, несколько человек погибло, есть тяжело пострадавшие. Момент схода снежных масс Виктория записала на видео, и эти кадры не для слабонервных.
"Это было жуткое зрелище, люди катились вниз головой, как большие куклы, также катились баллоны с кислородом и остальные вещи. Одна известная альпинистка Хилари Нельсон, которую я встречала в горах за неделю, на глазах у мужа разбилась, упав в ледяное ущелье глубиной около 25 метров. Я видела, как её муж спускался вниз после трагедии", — поделилась Боня с подписчиками.
Виктория Боня во время восхождения на гору Манаслу в Гималаях стала очевидицей трагедии: на её глазах сошла лавина, погибли люди. Видео © Telegram / Виктория Боня
Звезда пока не решила, продолжит ли восхождение. По признанию Вики, на месте царила атмосфера ужаса и напряжения.
Виктория Боня — телеведущая, модель и блогер родом из Краснокаменска. Стала популярна после участия в проекте "Дом-2" в 2006 году. Покинув телестройку, начала карьеру ведущей, а также снялась в клипах у Тимати и Димы Билана, с которыми ей приписывали романы. Сейчас Боня воспитывает дочку, которую родила от Алекса Смерфита — сына ирландского миллиардера. Пара сохранила дружеские отношения, хотя и распалась. Подробнее о биографии Вики Бони читайте на сайте uznayvse.ru.
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Telegram / Виктория Боня