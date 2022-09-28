7 секретов ухода за кожей лица в холодное время года, о которых должна знать каждая

К сухости кожи осенью и зимой приводят сразу несколько факторов: это понижение температуры на улице, сырость и ветра, старт отопительного сезона и увлечение горячим душем теми, кто продрог. Погодные изменения тут же отражаются на лицах людей покраснениями, чувством стянутости. С одной стороны, батареи, которые жарят на всю катушку, спасают от холодов, ну а с другой — играют против нас, поделилась дерматолог Алла Файнштейн.

Когда человек возвращается с улицы, где температура уже 0 °С или ниже, в помещение, где температура воздуха +20...+25 °С, весь организм пытается сохранить внутренний баланс, при этом кожа испытывает стресс, начинает сохнуть и шелушиться. Алла Файнштейн Дерматолог, медицинский директор компании "Фармтек"

Сухость кожи словят и те, кто после промерзания на улице злоупотребят горячим душем или решат принять ванну. Тут будет комбо влияния высоких температур и довольно жёсткой водопроводной воды. Нужно не забыть, что в геле для душа должны быть ингредиенты, восстанавливающие липидный состав кожи. Использование обычного щелочного мыла или неподходящего геля приведёт к раздражению. Во избежание проблем мойтесь водой, температура которой не превышает 37 °С.

В осенне-зимний период очень важно помнить про водный баланс: пить достаточное количество воды, чаще проветривать квартиру и, конечно, увлажнять воздух, который сушится из-за батарей. Забудьте про агрессивные скрабы и пилинги, а гели для умывания и мицеллярную воду замените на пенку, молочко и очищающие салфетки, рекомендует специалист по уходу за лицом, тренер по фейсфитнесу и мастер лицевого массажа Юлия Чуприкова.

Важно и правильно подобрать крем для лица на холодное время года. Это должен быть питательный продукт. Например, днём можно наносить питательный крем или маску, а на ночь — увлажняющее средство. Главное в уходе — защитить кожу от внешних сезонных факторов, в том числе и от солнечных лучей, пишет "Газета.ru". Те, кто считает, что осенью и зимой про крема с SPF можно забыть, очень ошибаются. Солнце в холода ведёт себя ещё агрессивнее, чем летом: лучи ультрафиолета отсвечивают на кожу, отражаясь от снега. Как результат, появляются пигментные пятна и даже ожоги.