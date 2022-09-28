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28 сентября, 11:45

8 рабочих лайфхаков, как понять намерения парня на первом свидании

Далеко не каждый мужчина умеет рассказать о себе так, чтобы было предельно ясно, чего он ждёт от жизни и от вас. В случае если собеседник из нового знакомого никакущий, его тайны раскроет язык тела.

<p>Обложка © Freepik / freepic.diller</p>

Обложка © Freepik / freepic.diller

На первом свидании кавалер может посылать вам невербальные сигналы, и главное здесь — суметь их считать. Как правильно расшифровать жесты парня, раскрыла психолог Ксения Аверс.

На что женщине обратить внимание на первом свидании

О том, что мужчина заинтересован в женщине, расскажет его поза, на неё и следует обратить внимание. Если молодой человек во время беседы наклоняется к девушке, значит, она как минимум интересует его как личность. Тот кавалер, что на первом свидании вальяжно развалился на стуле, откинувшись на спинку, чувствует превосходство над дамой. Есть и парни, уверенные в собственной неотразимости: такие сидят в кресле, откинувшись немного назад, расставив ноги, касаясь рукой колена. "В голове наверняка прокручивает сцены о совместной ночи с этой девушкой", — пояснила Аверс.

Фото © Freepik / fxquadro

Фото © Freepik / fxquadro

Некоторые мужчины буквально сигнализируют языком тела, что не готовы дарить блаженство взамен, — эти "потребители" скрещивают руки. Есть и такие, кто втягивает голову в плечи. Означает это следующее: парню наскучил разговор, он чувствует себя неспокойно рядом с девушкой или же боится, что их увидят вместе.

Есть и признаки, по которым можно считать желание кавалера завершить разговор: мужчина расслаблен, одну ногу закинул на другую, а руки держит скрещенными на груди. Если на свидании, например, в кафе, мужчина болтает ногой или немного притопывает, это говорит о том, что он нервничает и торопит события, возможно, спешит. О том, что парень слушает вас из вежливости, а сам давно хочет закончить общение, расскажет положение его пальцев: средний и указательный вытянуты, ладонь немного поджата внутрь, пальцы прикасаются к лицу, пишет "Вечерняя Москва".

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Марта Белова

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