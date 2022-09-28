8 рабочих лайфхаков, как понять намерения парня на первом свидании

На первом свидании кавалер может посылать вам невербальные сигналы, и главное здесь — суметь их считать. Как правильно расшифровать жесты парня, раскрыла психолог Ксения Аверс.

На что женщине обратить внимание на первом свидании

О том, что мужчина заинтересован в женщине, расскажет его поза, на неё и следует обратить внимание. Если молодой человек во время беседы наклоняется к девушке, значит, она как минимум интересует его как личность. Тот кавалер, что на первом свидании вальяжно развалился на стуле, откинувшись на спинку, чувствует превосходство над дамой. Есть и парни, уверенные в собственной неотразимости: такие сидят в кресле, откинувшись немного назад, расставив ноги, касаясь рукой колена. "В голове наверняка прокручивает сцены о совместной ночи с этой девушкой", — пояснила Аверс.

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Некоторые мужчины буквально сигнализируют языком тела, что не готовы дарить блаженство взамен, — эти "потребители" скрещивают руки. Есть и такие, кто втягивает голову в плечи. Означает это следующее: парню наскучил разговор, он чувствует себя неспокойно рядом с девушкой или же боится, что их увидят вместе.