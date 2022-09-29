Легенда порно Лана Роудс раскрыла страшную тайну, почему сбежала на пенсию в 22 года

Лана Роудс дебютировала в порно в 2016-м, а спустя уже три года заявила об уходе. За непродолжительную карьеру девушка успела собрать кучу профессиональных наград и возглавить все мыслимые рейтинги. Но сейчас 26-летняя актриса вспоминает о том периоде жизни с отвращением.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lanarhoades

Сразу же после выхода из бизнеса Лана, которую на самом деле зовут Амара Мейпл, начала говорить о его "тёмной стороне". Недавно старлетка вновь разоткровенничалась о прошлом. Порно — это "просто цирк", уверяет актриса.

Всё, о чём я думала на съёмочной площадке, — это моё выражение лица и звуки, которые я издаю. И, кстати, мне никогда не нравилось заниматься сексом. Можно даже сказать, что я асексуальна Лана Роудс Порноактриса

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lanarhoades

По иронии судьбы Лана до сих пор порнозвезда номер один. Она лидирует в списках актрис на самых популярных сайтах для взрослых. Когда Роудс дебютировала, ей было всего 19, она даже не думала об успехе. А сейчас отговаривает других девушек идти по её стопам.

Всего 1% или даже меньше актрис могут стать столь же популярными. Это путь не для всех. И вообще, порно пора сделать незаконным Лана Роудс Порноактриса

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lanarhoades

Лана признаётся, что была сексуально неопытной, когда решила пойти в порно. Просто "хотела быть похожей на Анну Николь Смит". При этом Роудс не задумывалась, что придётся вступать в интимный контакт с другими людьми. Хотя порой ей было тяжело даже просто разговаривать с незнакомцами.

Чаще всего мне не нравятся другие люди. Я была глупа, когда захотела сниматься. Хорошо, что я вовремя остановилась Лана Роудс Порноактриса