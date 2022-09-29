RuStore стал первым по аудитории среди российских магазинов приложений
RuStore занял первое место среди цифровых российских магазинов приложений. В августе этого года его мобильная аудитория составила более 1,76 миллиона человек по всей стране старше 12 лет, говорится в исследовании проекта Cross Web Mediascope.
На втором месте расположился RuMarket с аудиторией 776,5 тысячи человек, а замыкает тройку лидеров NashStore — 550,6 тысячи пользователей. Стоит отметить, что в RuStore уже размещено больше 1,6 тысячи приложений и представлено более 1100 компаний-разработчиков. С момента запуска магазина с платформы было скачано свыше 3,7 миллиона приложений.
"RuStore продолжает развивать функциональность платформы и с каждым днём становится удобнее для разработчиков и пользователей. Наши приоритетные направления работы — увеличивать количество представленных в магазине приложений и сохранять высокий уровень безопасности", — отметил руководитель маркетплейса Иван Мыздриков.
Ранее Лайф сообщал, что российские власти утвердили список мобильных приложений и программ для обязательной предустановки на гаджеты. Требование касается устройств, "странами происхождения которых являются РФ или другие государства – члены Евразийского экономического союза".
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