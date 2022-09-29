"Крылья Советов" догнали "Спартак" во главе таблицы группы в Кубке России

Самарские "Крылья Советов" на выезде победили воронежский "Факел" в матче третьего тура Кубка России по футболу со счётом 1:0. Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов. Судил игру московский арбитр Антон Фролов.

Единственный гол был забит в самом начале матча. На шестой минуте после прострела Владимира Хубулова ударом с близкого расстояния отличился сербский полузащитник гостей Александр Чиркович.

"Крылья Советов" набрали шесть очков и догнали московский "Спартак" во главе турнирной таблицы группы B. "Зенит" с тремя баллами идёт на третьей позиции. У "Факела" пока нет набранных очков.

Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России. Третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами из низших дивизионов.