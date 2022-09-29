Путин призвал исправить все ошибки мобилизации и не допускать их впредь

Президент России Владимир Путин призвал исправить все ошибки, которые были допущены во время частичной мобилизации, и не допускать их впредь. Об этом он заявил во время совещания с Советом безопасности РФ.

"В ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает много информации на эту тему, об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов — возникает много вопросов. Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь", — отметил глава государства.