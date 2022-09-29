Путин призвал исправить все ошибки мобилизации и не допускать их впредь
Президент России Владимир Путин призвал исправить все ошибки, которые были допущены во время частичной мобилизации, и не допускать их впредь. Об этом он заявил во время совещания с Советом безопасности РФ.
"В ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает много информации на эту тему, об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов — возникает много вопросов. Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь", — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что нужно разбираться в каждом таком случае отдельно и в случае ошибки исправлять её — и возвращать домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков