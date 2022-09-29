Стало известно, сколько Пугачёвой стоил спешный отъезд из России

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва улетела из РФ на частном самолёте за четыре миллиона рублей, сообщает kp.ru. Аренда бизнес-джета в текущих условиях стоит совсем недёшево, считает музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров.

"Раньше за 3–4 часа полёта клиенты платили 20–30 тысяч евро. Сейчас из-за паники и загруженности аэропортов цена, конечно, другая. По моим оценкам, арендовать бизнес-джет сегодня стоит от 50–70 тысяч долларов", — отметил он.

По мнению эксперта, артистка выбрала именно такой вариант, чтобы её не видели другие люди. Продюсер уверен, что Примадонна не улетела в ближайшее зарубежье, так как в противном случае она бы добиралась поездом.

Ашуров также рассказал, что клиентов частных джетов не так строго досматривают. При этом трудности, по его словам, могут появиться в стране пребывания. Так, если певица прилетит в Израиль, то там таможенники не будут обращать внимания на её привилегированный статус. Эксперт отметил, что в этой стране также есть сложности с ввозом драгоценных камней в случае, если они не находятся в составе личных украшений. Также существуют ограничения и по сумме наличных, отметил продюсер.