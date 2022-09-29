Попытка киевских властей криминализировать наблюдение за референдумами, прошедшими в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях, говорит о полном презрении к принципам демократии. Об этом заявил американский журналист издания Sputnik Вайт Рид, который в качестве наблюдателя побывал на голосовании. Так он прокомментировал угрозы Киева объявить в розыск иностранцев, следивших за ходом избирательного процесса.

Комментарий международного наблюдателя, побывавшего на референдумах. Видео © LIFE

"Прискорбно, но неудивительно, что киевские власти снова прибегают к фашистскому бандитизму и наглой попытке запугать журналистов, дипломатов и политических деятелей. На этой неделе они уже побывали практически во всех оппозиционных партиях и заставили замолчать все критические СМИ, даже Fox News. Попытка украинских режимов криминализировать наблюдение за выборами является лишь последней в серии действий, которые выявили полное презрение к принципам демократии", — отметил американец в беседе с Лайфом.

Преследование иностранных наблюдателей, по мнению Рида, характеризует отчаяние Киева, который действует по тому же сценарию, что и "боссы в Вашингтоне". Предполагаемые Западом ценности свободы слова и передвижения стали в глазах американской элиты таким же расходным материалом, как и жизни украинцев, резюмировал собеседник.

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России.