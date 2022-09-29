Путин возмутился, что добровольцев при мобилизации "заворачивают обратно"

"Есть случаи, когда, например, врачей, высококлассных специалистов других профессий, причём с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны и на что они готовы, востребованы, например в госпиталях, зачисляют мотострелками. Зачем? А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно", — отметил президент в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.