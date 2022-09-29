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29 сентября, 18:19

Путин возмутился, что добровольцев при мобилизации "заворачивают обратно"

Президент России обсудил ошибки, которые фиксируются при частичной мобилизации, а также возмутился случаями отказа добровольцам, желающим принять участие в специальной военной операции на Украине.

Путин выразил недовольство ситуациями, когда при мобилизации добровольцев "заворачивают обратно". Видео © LIFE

"Есть случаи, когда, например, врачей, высококлассных специалистов других профессий, причём с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны и на что они готовы, востребованы, например в госпиталях, зачисляют мотострелками. Зачем? А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно", — отметил президент в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

По словам Путина, добровольцам отказывают из-за того, что их военно-учётные специальности якобы не востребованы. Однако, подчеркнул российский лидер, бывает, находятся и другие основания.

Путин призвал генпрокурора незамедлительно реагировать на нарушения при мобилизации

Путин призвал генпрокурора незамедлительно реагировать на нарушения при мобилизации

Ранее Лайф уже писал, что Путин обсудил с Советом безопасности РФ частичную мобилизацию, которая была объявлена в стране. Он отметил, что все поручения были даны, а критерии для призыва сформулированы. Он также призвал исправить все ошибки мобилизации и не допускать их впредь.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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