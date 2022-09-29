Консульство РФ в Черногории приостановило работу из-за враждебных действий властей

Консульский отдел Посольства РФ в Черногории приостановил работу на неопределённый срок. Такое решение было принято из-за враждебных действий властей этой страны. Об этом говорится в распространённом заявлении российской дипмиссии.

"Уважаемые граждане Российской Федерации, вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении Посольства Российской Федерации в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределённый срок. По вопросам консульского обслуживания возможно обращаться в посольства Российской Федерации в соседних странах", — говорится в сообщении.