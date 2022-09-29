Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября 2022, 21:13

Консульство РФ в Черногории приостановило работу из-за враждебных действий властей

Консульский отдел Посольства РФ в Черногории приостановил работу на неопределённый срок. Такое решение было принято из-за враждебных действий властей этой страны. Об этом говорится в распространённом заявлении российской дипмиссии.

"Уважаемые граждане Российской Федерации, вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении Посольства Российской Федерации в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределённый срок. По вопросам консульского обслуживания возможно обращаться в посольства Российской Федерации в соседних странах", — говорится в сообщении.

В Черногории по подозрению в работе на спецслужбы РФ задержали местных жителей
В Черногории по подозрению в работе на спецслужбы РФ задержали местных жителей

Ранее Лайф рассказывал, что Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Такое решение было принято из-за "действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран". Позже в МИД РФ проанонсировали ответные действия на подобный шаг Подгорицы.

BannerImage

Shutterstock/Kekyalyaynen

Варвара Романова
  • Новости
  • Черногория
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar