Консульство РФ в Черногории приостановило работу из-за враждебных действий властей
Консульский отдел Посольства РФ в Черногории приостановил работу на неопределённый срок. Такое решение было принято из-за враждебных действий властей этой страны. Об этом говорится в распространённом заявлении российской дипмиссии.
"Уважаемые граждане Российской Федерации, вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении Посольства Российской Федерации в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределённый срок. По вопросам консульского обслуживания возможно обращаться в посольства Российской Федерации в соседних странах", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Такое решение было принято из-за "действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран". Позже в МИД РФ проанонсировали ответные действия на подобный шаг Подгорицы.
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