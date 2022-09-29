Россиянин в Северной Осетии пристыдил уклонистов на границе с Грузией
Мужчина пристыдил беглецов из России на границе с Грузией
После объявления в стране частичной мобилизации некоторые россияне "вспомнили", что давненько не путешествовали. На границе с Грузией, где скопилось огромное количество автомобилистов и велосипедистов, сейчас происходит полный коллапс. Телеграм-канал SHOT показал эмоциональное видео, снятое у КПП в Северной Осетии. На кадрах видно, как мужчина стыдит двух молодых парней, которые покидают страну, по всей видимости, чтобы избежать мобилизации.
Мужчина пристыдил беглецов из России на границе с Грузией. Видео © Telegram / SHOT
"Ты зачем покидаешь свою страну? Иди сюда, я говорю. Ответь на вопрос. Ты гражданин РФ, зачем едешь [в Грузию]?" — начал допрашивать одного из парней мужчина.
Тот сказал, что едет в Грузию к друзьям и вообще он не годен к службе в армии. На кадрах видно, что парни явно опешили и не знали, что ответить на "провокационные вопросы". После этого молодой человек попросил очевидцев вызвать сотрудников полиции, но до этого дело не дошло. Спустя несколько минут парни смогли уехать.
Напомним, что 28 сентября Северная Осетия ввела режим повышенной готовности из-за очередей на границе с Грузией. Произошло это на фоне ситуации с километровыми очередями и пробками возле КПП. В данный момент там ограничен въезд машин. Лайф также уже узнал, кого всё-таки будут пропускать к границе с Грузией.