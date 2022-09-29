Россиянин в Северной Осетии пристыдил уклонистов на границе с Грузией

После объявления в стране частичной мобилизации некоторые россияне "вспомнили", что давненько не путешествовали. На границе с Грузией, где скопилось огромное количество автомобилистов и велосипедистов, сейчас происходит полный коллапс. Телеграм-канал SHOT показал эмоциональное видео, снятое у КПП в Северной Осетии. На кадрах видно, как мужчина стыдит двух молодых парней, которые покидают страну, по всей видимости, чтобы избежать мобилизации.

Мужчина пристыдил беглецов из России на границе с Грузией. Видео © Telegram / SHOT

"Ты зачем покидаешь свою страну? Иди сюда, я говорю. Ответь на вопрос. Ты гражданин РФ, зачем едешь [в Грузию]?" — начал допрашивать одного из парней мужчина.

Тот сказал, что едет в Грузию к друзьям и вообще он не годен к службе в армии. На кадрах видно, что парни явно опешили и не знали, что ответить на "провокационные вопросы". После этого молодой человек попросил очевидцев вызвать сотрудников полиции, но до этого дело не дошло. Спустя несколько минут парни смогли уехать.