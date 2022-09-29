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Регион
Опубликовано 29 сентября 2022, 18:28
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Россиянин в Северной Осетии пристыдил уклонистов на границе с Грузией

Мужчина пристыдил беглецов из России на границе с Грузией

После объявления в стране частичной мобилизации некоторые россияне "вспомнили", что давненько не путешествовали. На границе с Грузией, где скопилось огромное количество автомобилистов и велосипедистов, сейчас происходит полный коллапс. Телеграм-канал SHOT показал эмоциональное видео, снятое у КПП в Северной Осетии. На кадрах видно, как мужчина стыдит двух молодых парней, которые покидают страну, по всей видимости, чтобы избежать мобилизации.

Мужчина пристыдил беглецов из России на границе с Грузией. Видео © Telegram / SHOT

"Ты зачем покидаешь свою страну? Иди сюда, я говорю. Ответь на вопрос. Ты гражданин РФ, зачем едешь [в Грузию]?" — начал допрашивать одного из парней мужчина.

Тот сказал, что едет в Грузию к друзьям и вообще он не годен к службе в армии. На кадрах видно, что парни явно опешили и не знали, что ответить на "провокационные вопросы". После этого молодой человек попросил очевидцев вызвать сотрудников полиции, но до этого дело не дошло. Спустя несколько минут парни смогли уехать.

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Напомним, что 28 сентября Северная Осетия ввела режим повышенной готовности из-за очередей на границе с Грузией. Произошло это на фоне ситуации с километровыми очередями и пробками возле КПП. В данный момент там ограничен въезд машин. Лайф также уже узнал, кого всё-таки будут пропускать к границе с Грузией.

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Наталья Исакова
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