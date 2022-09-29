В РФ призвали запретить сделки западных зерновых трейдеров в стране
Reuters: Глава ВТБ Костин предложил пресечь сделки западных трейдеров зерна в РФ
В России нужно ограничить деятельность западных зерновых трейдеров. С таким предложением в отношении западных трейдеров к президенту РФ Владимиру Путину обратился глава банка ВТБ Андрей Костин, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо, копия которого есть в его распоряжении.
"[Это] позволяет им (экспортёрам в Азово-Черноморском бассейне. — Прим. ред.) извлекать дополнительные доходы от торговли российским зерном... в то время как российская экономика и бюджет упускают значительные доходы", — цитирует издание фрагмент обращения Костина.
Глава ВТБ, как пишет агентство, предлагает запретить компаниям, которые связаны с недружественными странами, закупки зерна и семян масличных культур. Объясняется такая инициатива необходимостью усилить позиции отечественных трейдеров на мировом рынке. Одновременно, цитирует издание, финансист говорит о том, что игрокам российского зернового рынка по-прежнему должно быть разрешено продавать зерно международным трейдерам на экспорт на условиях free-on-board, что включает доставку до конечного пункта назначения. Такие меры, по мнению Костина, дадут России "принципиально иной уровень влияния на рыночное ценообразование".
Как писал Лайф ранее, Костин дал прогноз, когда ВВП России перейдёт к росту. Сокращение внутреннего валового продукта России в этом году составит 4%, считает глава ВТБ. В следующем году ожидается сокращение ВВП на 1,5%, а в 2024 году — уже выход на годовой основе на экономический рост.
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