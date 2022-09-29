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29 сентября, 18:36

В РФ призвали запретить сделки западных зерновых трейдеров в стране

Reuters: Глава ВТБ Костин предложил пресечь сделки западных трейдеров зерна в РФ

В России нужно ограничить деятельность западных зерновых трейдеров. С таким предложением в отношении западных трейдеров к президенту РФ Владимиру Путину обратился глава банка ВТБ Андрей Костин, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо, копия которого есть в его распоряжении.

"[Это] позволяет им (экспортёрам в Азово-Черноморском бассейне. — Прим. ред.) извлекать дополнительные доходы от торговли российским зерном... в то время как российская экономика и бюджет упускают значительные доходы", — цитирует издание фрагмент обращения Костина.

Глава ВТБ, как пишет агентство, предлагает запретить компаниям, которые связаны с недружественными странами, закупки зерна и семян масличных культур. Объясняется такая инициатива необходимостью усилить позиции отечественных трейдеров на мировом рынке. Одновременно, цитирует издание, финансист говорит о том, что игрокам российского зернового рынка по-прежнему должно быть разрешено продавать зерно международным трейдерам на экспорт на условиях free-on-board, что включает доставку до конечного пункта назначения. Такие меры, по мнению Костина, дадут России "принципиально иной уровень влияния на рыночное ценообразование".

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Как писал Лайф ранее, Костин дал прогноз, когда ВВП России перейдёт к росту. Сокращение внутреннего валового продукта России в этом году составит 4%, считает глава ВТБ. В следующем году ожидается сокращение ВВП на 1,5%, а в 2024 году — уже выход на годовой основе на экономический рост.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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