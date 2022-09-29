По цене квартиры в Москве : Раскрыта стоимость внедорожника Aurus Komendant

В Москве в музее Гаража особого назначения на ВДНХ официально представлен новый российский автомобиль — люксовый внедорожник Aurus Komendant. Он создан на базе единой модульной платформы марки. Собирать его будут на заводе Aurus в особой экономической зоне "Алабуга". Стоимость будет начинаться от 33,7 млн рублей, что около полмиллиона долларов США.

Aurus Komendant. Фото © Aurus

"Уже скоро владельцы этого автомобиля смогут испытать его на дороге, а сегодня на производственной площадке идет полноценный производственный процесс по подготовке к производству", — рассказали гостям презентации.

По словам производителя, уже сварены и окрашены первые кузова, они проходят необходимые испытания. На мероприятии пояснили, что ключевые элементы внедорожника, в том числе двигатель, кузов, КПП, – будут выпускаться в России. В целом автомобиль будет локализован в РФ на уровне 70%.

У внедорожника полный привод, двигатель V8 Twin-turbo мощностью 598 л. с., объёмом 4,4 литра. Автомобиль оснащён девятиступенчатой трансмиссией. У него люксовая отделка салона и множество функций для комфорта.