По цене квартиры в Москве : Раскрыта стоимость внедорожника Aurus Komendant
Стоимость внедорожника Aurus Komendant будет начинаться от 33,7 млн рублей
Aurus Komendant. Фото © Aurus
В Москве в музее Гаража особого назначения на ВДНХ официально представлен новый российский автомобиль — люксовый внедорожник Aurus Komendant. Он создан на базе единой модульной платформы марки. Собирать его будут на заводе Aurus в особой экономической зоне "Алабуга". Стоимость будет начинаться от 33,7 млн рублей, что около полмиллиона долларов США.
Aurus Komendant. Фото © Aurus
"Уже скоро владельцы этого автомобиля смогут испытать его на дороге, а сегодня на производственной площадке идет полноценный производственный процесс по подготовке к производству", — рассказали гостям презентации.
По словам производителя, уже сварены и окрашены первые кузова, они проходят необходимые испытания. На мероприятии пояснили, что ключевые элементы внедорожника, в том числе двигатель, кузов, КПП, – будут выпускаться в России. В целом автомобиль будет локализован в РФ на уровне 70%.
У внедорожника полный привод, двигатель V8 Twin-turbo мощностью 598 л. с., объёмом 4,4 литра. Автомобиль оснащён девятиступенчатой трансмиссией. У него люксовая отделка салона и множество функций для комфорта.
Лайф сообщал, что на выставке "Иннопром" представили прототип электромотоцикла Aurus Merlon. А глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах мероприятия сообщил, что серийное производство "железного коня" планируется начать в 2024 году.