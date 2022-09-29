Врач назвал четыре пользы для здоровья от поездок на море

Ежегодные поездки на море полезны для здоровья. Человек в результате получает витамин D, насыщает организм йодом и снимает напряжение. Об этом рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Она упомянула также ещё три причины побывать на море.

"В первую очередь, это солнце, витамин D. Во-вторых, морской песок, полезные соли, дыхание морским воздухом, который содержит йод. Морепродукты содержат много йода, и это полезно для организма. В-третьих, если сосны на берегу, то это вообще прекрасно. Нагретая сосна очень полезна. В-четвёртых, это общее расслабление. У человека другой уровень напряжения, потому что он лежит, отдыхает", — рассказала Ярцева в интервью порталу Ura.ru.

Чтобы увеличить оздоровительный эффект, можно заняться физической активностью, добавила врач. Прогулки по пляжу, по мнению иммунолога, вовсе не равнозначны городским. Плавание, волейбол, виндсёрфинг, кайтсёрфинг, водные лыжи, ещё какие-нибудь виды спорта — всё это даёт исцеляющий эффект. Нужно ездить ежегодно, резюмировала медик.