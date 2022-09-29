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Регион
Опубликовано 29 сентября 2022, 18:44
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Эрдоган попросил Путина "дать шанс" переговорам с Украиной

Эрдоган: Анкара готова стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом

Анкара готова стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает CNN Turk.

"Попросив президента России Путина дать переговорам ещё один шанс, президент Эрдоган заявил, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", — сказано в сообщении телеканала.

По данным СМИ, турецкий лидер в ходе диалога с Путиным также подчеркнул: для того чтобы создать основу для более позитивных событий, важно сделать шаги по снижению напряжённости. Эрдоган ожидает, что Москва будет содействовать этому процессу, в частности, в теме вхождения ряда регионов Украины в состав РФ.

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Ранее Лайф писал, что РФ призывает Запад прекратить покрывать обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС и повлиять на Киев для предотвращения аварии на ядерном объекте. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Getty Images / NurPhoto

Никита Осипов
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