Эрдоган попросил Путина "дать шанс" переговорам с Украиной

Анкара готова стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган во время телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает CNN Turk.

"Попросив президента России Путина дать переговорам ещё один шанс, президент Эрдоган заявил, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", — сказано в сообщении телеканала.

По данным СМИ, турецкий лидер в ходе диалога с Путиным также подчеркнул: для того чтобы создать основу для более позитивных событий, важно сделать шаги по снижению напряжённости. Эрдоган ожидает, что Москва будет содействовать этому процессу, в частности, в теме вхождения ряда регионов Украины в состав РФ.