Генсек ООН Гутерриш выступил против "выдавливания" России из международных форумов

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил против каких-либо ограничений на участие России в международных форумах. Такое заявление сделал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В ходе брифинга журналистка задала ему вопрос, до какой степени Гутерриш поддержал бы предложение исключить РФ из Совета Безопасности ООН. Отметим, что подобная процедура потребовала бы изменения устава всемирной организации, в котором перечислены постоянные члены Совбеза: Россия является одной из пяти стран (ещё США, Китай, Великобритания и Франция) как государство – продолжатель СССР.

"Исключение любой страны-члена из Совета Безопасности или из ООН чётко изложено в уставе. Думаю, генсек говорил, что "выдавливание" стран из глобальных форумов не является по сути верным шагом, когда мы говорим о потребности в дипломатии", — сказал Дюжаррик.