НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 сентября, 18:51

Генсек ООН Гутерриш выступил против "выдавливания" России из международных форумов

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил против каких-либо ограничений на участие России в международных форумах. Такое заявление сделал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В ходе брифинга журналистка задала ему вопрос, до какой степени Гутерриш поддержал бы предложение исключить РФ из Совета Безопасности ООН. Отметим, что подобная процедура потребовала бы изменения устава всемирной организации, в котором перечислены постоянные члены Совбеза: Россия является одной из пяти стран (ещё США, Китай, Великобритания и Франция) как государство – продолжатель СССР.

"Исключение любой страны-члена из Совета Безопасности или из ООН чётко изложено в уставе. Думаю, генсек говорил, что "выдавливание" стран из глобальных форумов не является по сути верным шагом, когда мы говорим о потребности в дипломатии", — сказал Дюжаррик.

Байден решил не поднимать вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН

Байден решил не поднимать вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН

Ранее глава МИД Китая подчеркнул важность роли России в ООН в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Она прошла на полях Генассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке.


Обложка ©

Flickr.com / Faces of the World

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров