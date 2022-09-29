Генсек ООН Гутерриш выступил против "выдавливания" России из международных форумов
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступил против каких-либо ограничений на участие России в международных форумах. Такое заявление сделал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
В ходе брифинга журналистка задала ему вопрос, до какой степени Гутерриш поддержал бы предложение исключить РФ из Совета Безопасности ООН. Отметим, что подобная процедура потребовала бы изменения устава всемирной организации, в котором перечислены постоянные члены Совбеза: Россия является одной из пяти стран (ещё США, Китай, Великобритания и Франция) как государство – продолжатель СССР.
"Исключение любой страны-члена из Совета Безопасности или из ООН чётко изложено в уставе. Думаю, генсек говорил, что "выдавливание" стран из глобальных форумов не является по сути верным шагом, когда мы говорим о потребности в дипломатии", — сказал Дюжаррик.
Ранее глава МИД Китая подчеркнул важность роли России в ООН в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Она прошла на полях Генассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке.
Flickr.com / Faces of the World