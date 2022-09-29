Заклятие снято: "Спартак" разгромил "Зенит" и прервал его рекордную беспроигрышную серию

Московский "Спартак" на своём поле разгромил петербургский "Зенит" в матче третьего тура Кубка России по футболу со счётом 3:0. Встреча прошла на столичной "Открытие банк арене". Судил игру арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.

Все мячи были забиты в конце второго тайма. Дубль оформил голландский полузащитник красно-белых Квинси Промес, один раз отличился нападающий сборной России Александр Соболев.

Команде испанского специалиста Гильермо Абаскаля удалось прервать рекордную беспроигрышную серию "Зенита" в матчах с командами из Москвы, составившую 21 встречу. После поражения от "Динамо" (0:1) в августе 2020 года петербургский клуб одержал 16 побед над столичными соперниками и пять раз сыграл вничью. При этом сам "Спартак" выиграл у "Зенита" в официальном матче впервые с ноября 2017 года.

Отметим, что команды встречались уже третий раз в нынешнем сезоне. Ранее петербургский клуб разгромил красно-белых на своём поле в матче за Суперкубок России (4:0) и взял верх на выезде в восьмом туре РПЛ (2:1).

"Спартак" набрал девять очков из девяти возможных и упрочил лидерство в турнирной таблице группы B в Кубке России. На втором месте идут самарские "Крылья Советов", у которых шесть баллов. "Зенит" с тремя очками занимает третье место. У воронежского "Факела" пока нет набранных баллов.

Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России. Третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами из низших дивизионов.