Заклятие снято: "Спартак" разгромил "Зенит" и прервал его рекордную беспроигрышную серию
Дубль Промеса принёс "Спартаку" крупную победу над "Зенитом" в Кубке России по футболу
Московский "Спартак" на своём поле разгромил петербургский "Зенит" в матче третьего тура Кубка России по футболу со счётом 3:0. Встреча прошла на столичной "Открытие банк арене". Судил игру арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.
Все мячи были забиты в конце второго тайма. Дубль оформил голландский полузащитник красно-белых Квинси Промес, один раз отличился нападающий сборной России Александр Соболев.
Команде испанского специалиста Гильермо Абаскаля удалось прервать рекордную беспроигрышную серию "Зенита" в матчах с командами из Москвы, составившую 21 встречу. После поражения от "Динамо" (0:1) в августе 2020 года петербургский клуб одержал 16 побед над столичными соперниками и пять раз сыграл вничью. При этом сам "Спартак" выиграл у "Зенита" в официальном матче впервые с ноября 2017 года.
Отметим, что команды встречались уже третий раз в нынешнем сезоне. Ранее петербургский клуб разгромил красно-белых на своём поле в матче за Суперкубок России (4:0) и взял верх на выезде в восьмом туре РПЛ (2:1).
"Спартак" набрал девять очков из девяти возможных и упрочил лидерство в турнирной таблице группы B в Кубке России. На втором месте идут самарские "Крылья Советов", у которых шесть баллов. "Зенит" с тремя очками занимает третье место. У воронежского "Факела" пока нет набранных баллов.
Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России. Третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами из низших дивизионов.
Кубок России по футболу
Путь РПЛ. Групповой этап
"Спартак" – "Зенит" — 3:0
Голы: Промес 79' (1:0), Соболев 86' (2:0), Промес 90+5' (3:0)
ФК "Спартак"