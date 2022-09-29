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29 сентября, 20:06

Некоторым силовикам решено повысить зарплату

Правительство анонсировало надбавку к зарплате некоторых силовиков

Правительство России установило надбавку к зарплате некоторых силовиков. Выплаты вырастут с 1 октября этого года на 5%, а с октября следующего — на 10%. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Ежемесячная надбавка выплачивается в размере: а) 5 процентов с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г.; б) 10 процентов с 1 октября 2023 г.", — следует из постановления.

Эта надбавка положена полицейским, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, пожарным, таможенникам.

Также она предусмотрена для росгвардейцев, имеющих специальные звания, полиции и для начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи. Цель введения надбавки — "повышение материального обеспечения".

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Ранее Лайф сообщал, что с 1 января 2023 года в России дополнительно на 4,8% проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров. Средний размер выплат увеличится до 21 864 рублей.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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