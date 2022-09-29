Некоторым силовикам решено повысить зарплату

Правительство России установило надбавку к зарплате некоторых силовиков. Выплаты вырастут с 1 октября этого года на 5%, а с октября следующего — на 10%. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Ежемесячная надбавка выплачивается в размере: а) 5 процентов — с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г.; б) 10 процентов — с 1 октября 2023 г.", — следует из постановления.

Эта надбавка положена полицейским, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, пожарным, таможенникам.

Также она предусмотрена для росгвардейцев, имеющих специальные звания, полиции и для начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи. Цель введения надбавки — "повышение материального обеспечения".