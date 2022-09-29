Aurus Senat удлинят, но позже

Производство удлинённой версии Aurus Senat может быть запущено в 2025 году. Об этом рассказал руководитель по продажам и сервису компании Артём Юсупов. По его словам, сейчас такая модель машины называется Aurus Senat Long.

"Мы рассчитываем, что индустриализация удлинённой версии Aurus Senat возможна после того, как мы пройдём этап фейслифта — как следствие, это относит нас примерно к 2025 году", — сообщил он в беседе с журналистами.

Юсупов добавил, что на данный момент производством такой версии Aurus Senat занимается НАМИ. По его словам, средняя вставка у автомобиля составляет 50 см, а у лимузина президента — один метр. Известно, что длина такой машины — 6130 мм, у неё есть внутренняя перегородка. Кроме того, транспортное средство имеет два раздельных кресла сзади, как и у Senat, однако в обновлённой версии будет просторное место для ног и "пространство комфорта", подчеркнул Юсупов.