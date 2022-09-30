Херсон и Запорожье в составе РФ помогут заменить импортные овощи на российском рынке

Вхождение в состав России Херсонской и Запорожской областей поможет стране избавиться от импортных овощей и даст импульс развитию сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщил политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с РИА "Новости". Эксперт уверен, что при грамотном развитии этих регионов они смогут выйти на самообеспечение через небольшой период времени.

"Присоединение Запорожья и Херсонской области очень выгодно России, это определённо даст импульс развитию сельского хозяйства страны, поможет, в частности, избавиться от импорта овощей и фруктов, которых мы ежегодно закупаем на три миллиарда долларов", — сказал он.

Суздальцев отметил прекрасные природные условия, которыми обладают Херсонская и Запорожская области. По его словам, регионы богаты чернозёмом, хотя земли и требуют орошения, ведь области засушливые. Также есть традиции выращивания там ржи, овса, ячменя, проса, овощных и фруктовых культур, рассказал политолог. А ещё регионы помогут полностью решить вопрос обеспечения Крыма водой. Суздальцев также напомнил, что там находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС.

"Когда-то эту АЭС создавала Россия, теперь её надо будет привести в порядок, чтобы она использовалась на все 100%", — добавил он.