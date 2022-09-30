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30 сентября, 06:21

32 человека погибли в результате взрыва в образовательном центре Кабула

Взрыв прогремел в образовательном центре в Кабуле

<p>Последствия взрыва в Кабуле. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/syed2000?s=11&t=FwPauFa-a2NJZzrLbRJsPQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">syed2000</a></p>

Последствия взрыва в Кабуле. Обложка © Twitter / syed2000

В западной части столицы Афганистана прогремел взрыв. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники.

По его данным, инцидент произошёл в образовательном центре "Кадж", расположенном в районе Даште-Барчи в Кабуле. Указывается, что факт взрыва уже подтвердило МВД Афганистана. Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на афганский правительственный источник, в результате происшествия погибло 32 человека, ранения получило 40.

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