32 человека погибли в результате взрыва в образовательном центре Кабула

В западной части столицы Афганистана прогремел взрыв. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники.

По его данным, инцидент произошёл в образовательном центре "Кадж", расположенном в районе Даште-Барчи в Кабуле. Указывается, что факт взрыва уже подтвердило МВД Афганистана. Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на афганский правительственный источник, в результате происшествия погибло 32 человека, ранения получило 40.