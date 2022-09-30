32 человека погибли в результате взрыва в образовательном центре Кабула
Взрыв прогремел в образовательном центре в Кабуле
Последствия взрыва в Кабуле. Обложка © Twitter / syed2000
В западной части столицы Афганистана прогремел взрыв. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники.
По его данным, инцидент произошёл в образовательном центре "Кадж", расположенном в районе Даште-Барчи в Кабуле. Указывается, что факт взрыва уже подтвердило МВД Афганистана. Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на афганский правительственный источник, в результате происшествия погибло 32 человека, ранения получило 40.
Ранее украинские военные обстреляли колонну беженцев с детьми в Харьковской области. В результате погибло 30 человек. Одну из выживших девочек было решено транспортировать в Москву.