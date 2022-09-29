НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 сентября, 16:04

Людей раскидало по маршрутке: Видео 18+ с моментом смертельного ДТП в Дагестане

Лайф публикует видео с моментом ДТП в Дагестане, жертвами которого стали пять человек

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом страшного ДТП на выезде из Махачкалы, жертвами которого стали пять человек. Не рекомендуем его к просмотру впечатлительным людям, а также беременным и лицам моложе 18 лет.

Момент ДТП в Дагестане, жертвами которого стали пять человек. Видео © LIFE

На кадрах — салон "газели", там находятся пассажиры. Через несколько секунд в неё на полном ходу врезается КамАЗ. Из-за сильного удара людей буквально выбрасывает из маршрутки.

Опубликовано новое видео момента смертельного ДТП с Сергеем Пускепалисом

Опубликовано новое видео момента смертельного ДТП с Сергеем Пускепалисом

Напомним, в результате страшного ДТП погибли пять человек, за жизнь ещё семерых борются дагестанские врачи. Причиной аварии стали отказавшие у КамАЗа тормоза, в результате чего он влетел в "газель", а та в свою очередь задела автомобили "Лада" и "Нива".

Обложка ©

VK / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров