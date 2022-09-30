Подоляк оценил возможность перерастания конфликта в ядерный
Советник Зеленского Подоляк считает небольшой угрозу ядерного конфликта
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что возможность ядерного конфликта небольшая, однако она существует. Об этом он заявил в интервью итальянской газете la Repubblica.
"Возможность ядерного конфликта невысокая, но она существует. И если мир, имею в виду его гражданскую часть, позволит полный обвал международного механизма ядерной безопасности, последствия будут катастрофическими не только для Украины", — сказал Подоляк.
Представитель киевских властей задал вопрос, готов ли Запад к тому, чтобы соглашение о нераспространении оружия массового уничтожения стало просто бумажкой и началась новая гонка вооружений. По его мнению, глобальный ответ на использование ядерного оружия должны обсуждать на уровне Евросоюза и НАТО.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты подталкивают ситуацию к ядерной войне. Дипломат отметил, что прямая вовлечённость Америки в конфликт на стороне Украины уже очевидна.
Офис президента Украины