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30 сентября, 06:12

Подоляк оценил возможность перерастания конфликта в ядерный

Советник Зеленского Подоляк считает небольшой угрозу ядерного конфликта

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что возможность ядерного конфликта небольшая, однако она существует. Об этом он заявил в интервью итальянской газете la Repubblica.

"Возможность ядерного конфликта невысокая, но она существует. И если мир, имею в виду его гражданскую часть, позволит полный обвал международного механизма ядерной безопасности, последствия будут катастрофическими не только для Украины", — сказал Подоляк.

Представитель киевских властей задал вопрос, готов ли Запад к тому, чтобы соглашение о нераспространении оружия массового уничтожения стало просто бумажкой и началась новая гонка вооружений. По его мнению, глобальный ответ на использование ядерного оружия должны обсуждать на уровне Евросоюза и НАТО.

В случае ядерного удара силы НАТО могут зайти на Украину, считают в Польше

В случае ядерного удара силы НАТО могут зайти на Украину, считают в Польше

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты подталкивают ситуацию к ядерной войне. Дипломат отметил, что прямая вовлечённость Америки в конфликт на стороне Украины уже очевидна.

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Офис президента Украины

Артур Лапсаков

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