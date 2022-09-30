Подоляк оценил возможность перерастания конфликта в ядерный

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что возможность ядерного конфликта небольшая, однако она существует. Об этом он заявил в интервью итальянской газете la Repubblica.

"Возможность ядерного конфликта невысокая, но она существует. И если мир, имею в виду его гражданскую часть, позволит полный обвал международного механизма ядерной безопасности, последствия будут катастрофическими не только для Украины", — сказал Подоляк.

Представитель киевских властей задал вопрос, готов ли Запад к тому, чтобы соглашение о нераспространении оружия массового уничтожения стало просто бумажкой и началась новая гонка вооружений. По его мнению, глобальный ответ на использование ядерного оружия должны обсуждать на уровне Евросоюза и НАТО.