Секретарь Совбеза Армении посетил штаб-квартиру ЦРУ
Секретарь Совбеза Армении Григорян провёл встречи в штаб-квартире ЦРУ
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провёл рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом он написал в соцсетях.
"Провёл рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления в Лэнгли", — уточнил Григорян.
Главный офис ЦРУ он посетил в рамках визита в Вашингтон. При этом других подробностей события не приводится.
Как сообщала пресс-служба армянского Совбеза, 27 сентября Григорян по инициативе помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана провёл встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в Белом доме. Стороны обсудили процесс долгосрочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также необходимость установления мира в регионе.
Ранее Лайф рассказывал, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Армению, где находилась с визитом до 19 сентября. В честь её приезда несколько тысяч жителей Еревана вышли на митинг. Премьер страны Никол Пашинян поблагодарил Пелоси за поддержку, окрестив её "верным другом Армении".