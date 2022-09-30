Секретарь Совбеза Армении посетил штаб-квартиру ЦРУ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провёл рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом он написал в соцсетях.

"Провёл рабочие встречи в штаб-квартире Центрального разведывательного управления в Лэнгли", — уточнил Григорян.

Главный офис ЦРУ он посетил в рамках визита в Вашингтон. При этом других подробностей события не приводится.